El alemán Thomas Tuchel, seleccionador de Inglaterra, admitió que lamenta no haberse comunicado con los jugadores del Manchester City que forman parte de la selección inglesa antes del inicio del partido contra la República Checa, apenas unas horas después de que la Premier League confirmara la emisión de un veredicto de culpabilidad contra el club por graves infracciones financieras.

La selección de Inglaterra regresó con una valiosa victoria del feudo checo (2-0), la noche de ayer martes, en la segunda jornada de la Liga de Naciones de la UEFA, tras haber caído en la primera jornada ante España (3-2).

Pese a estas noticias sísmicas que podrían sacudir a los jugadores del Man City en la concentración de la selección inglesa —Elliot Anderson, Marc Guéhi y Nico O'Reilly, que viajó con el equipo—, Tuchel reveló tras el pitido final que los cargos, que superaron los 115, no estaban en su mente.

Tuchel declaró a la emisora "BBC 5 Live", en respuesta a una pregunta sobre si había hablado con Guéhi, Anderson y O'Reilly: "Ahora siento remordimientos. La verdad es que no lo hice, porque solo me centro en todo aquello con lo que tenemos que lidiar aquí y en la preparación del equipo".

Los aficionados se preguntaron qué había llamado la atención de Guéhi y O'Reilly en particular, después de que se les fotografiara en el estadio Fortuna escuchando una grabación de audio en uno de sus teléfonos móviles.

Aunque no se ha confirmado qué escuchaban los jugadores —si es que escuchaban algo—, el consejero delegado del club, Ferran Soriano, difundió un vídeo compartido con los 1.000 empleados de la organización, en el que reafirmaba la inocencia del club en medio de una "teoría de la conspiración" en la Premier League.

Tras el pitido final en Praga, Tuchel también apuntó, según recogió el diario "Daily Mail", que Jude Bellingham podría suceder a Harry Kane como próximo capitán de la selección de Inglaterra.

Bellingham asumió el brazalete de capitán cuando reemplazó al capitán Kane a 20 minutos del final del partido.

Cuando después se le preguntó al seleccionador de Inglaterra si aquello era un adelanto del futuro, respondió: "Si eres el capitán del equipo al final de estos partidos, sin duda puedes convertirte en el capitán permanente".

Y añadió: "Es una recompensa. Es algo bueno. Creo que le gusta estar con nosotros en este momento. Eso es lo que siento".

Continuó: "Hoy hablamos un poco sobre su papel, y dijimos que quizá 30 minutos serían suficientes, porque no ha jugado durante este corto periodo de partidos esta temporada. Lo ha hecho antes, pero no esta temporada, así que no queríamos ser los primeros en intentarlo".

Prosiguió: "Pero incluso en ese corto espacio de tiempo, se puede ver que está seguro y contento incluso de aportar su ayuda desde el banquillo".

Tuchel también reveló que Bellingham informó de una lesión leve al final del partido, teniendo en cuenta que la selección inglesa jugará en Croacia el sábado y luego recibirá a la República Checa el próximo martes.

Tuchel concluyó sus declaraciones: "Esperamos que no sea grave y que esté disponible para ser convocado".



