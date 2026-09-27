Tuchel: siento la presión y Bellingham solo puede jugar de esta manera

El entrenador alemán Thomas Tuchel reconoció que está sometido a presión tras la derrota de Inglaterra ante España (3-2) en el estadio de Wembley el pasado sábado en la Liga de Naciones de la UEFA.

La selección de Inglaterra se enfrenta a su homóloga de la República Checa en Praga la noche del próximo martes, y sabe que debe ganar para tener alguna posibilidad realista de imponerse en su grupo en la Liga de Naciones de la UEFA.

El seleccionador inglés sabe que las expectativas van en aumento tras otro tropiezo en un gran partido, según informó el diario británico "Daily Mail".

Tuchel afirmó: "Tras la derrota, todos estamos deseando volver con fuerza, y la próxima oportunidad es enfrentarnos a la República Checa. Sí, esto genera algo de presión, por supuesto, pero nada que no podamos soportar. Perder nunca es bueno".

El equipo de Tuchel, compuesto por 24 jugadores, afronta una semana llena de desafíos, ya que se disputará el partido del martes, seguido de otro encuentro en Croacia el sábado, y después el partido de vuelta contra la República Checa en el estadio de Wembley la próxima semana.

El técnico alemán es consciente de que tiene la responsabilidad de gestionar la carga de trabajo de los jugadores, pero, aun así, no atenderá ninguna súplica de clemencia por parte de los entrenadores de los clubes de la Premier League o del extranjero.

Tuchel afirmó: "No, no recibo llamadas de los entrenadores de la Premier League. Yo nunca llamé a ningún seleccionador nacional cuando era entrenador de un club. Esa es la realidad. No puedo gestionar a los jugadores. Es imposible. Lo sabía muy bien cuando era entrenador de un club —cuando estaba en el otro lado—, pues me ocurrió muchas veces".

Y añadió: "Si llamara a un entrenador en Brasil o en Argentina, no entendería de qué le estoy hablando. Y los jugadores tampoco entenderían de qué estoy hablando".

Y continuó: "Entonces, ¿por qué iba a hacer eso y a empezar a dar a los jugadores la impresión de que no pasa nada por bajar el ritmo, disputar medio partido o descansar un encuentro? ¿Por qué haría eso? Nunca lo haría. Es una locura. Queremos ganar el próximo partido".

Inglaterra perdió por poco un emocionante partido ante España el sábado y quizás habrían podido ganar de no haber fallado Harry Kane un penalti cuando su equipo iba por delante 2-1 al inicio de la segunda parte.

Jude Bellingham fue la estrella del rendimiento de Inglaterra con el balón, y parece un jugador ya decisivo para las opciones de su equipo de volver al partido.

Al ser preguntado sobre si Bellingham podría jugar de esa manera tan intensa en los cuatro partidos, Tuchel respondió: "Es la única forma en la que puede jugar, esa es su manera de jugar".

El técnico alemán señaló: "No es un partido económico, pero esperemos a ver. Ojalá lo vea jugar cuatro veces. Creo que la preocupación reside en que no lo ha hecho esta temporada. Durante esta apretada temporada, necesitaremos consultar a los fisioterapeutas. No expondremos a Jude a ningún riesgo. Pero su estilo es lo que lo distingue".

Bellingham pasó parte del partido del sábado en una feroz disputa con su compañero en el Real Madrid, Marc Cucurella.

Tuchel afirmó: "A él le gusta eso. Su rendimiento mejora si eso sucede. Es mejor que juegue con algo de pasión. Eso es lo que hace".

Y concluyó sus declaraciones: "Creo que a veces busca esos momentos para encender su pasión. Quiere ganar. No conoce a ninguno de sus compañeros de equipo, pero sigue siendo amigo de ellos. Pero no durante 90 minutos".



