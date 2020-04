Tuchel rompe su silencio para hablar de Neymar tras los rumores de fichaje por el Barcelona

El entrenador del PSG elogia al brasileño y asegura que confía en él cuando llegan los grandes partidos.

Thomas Tuchel concedió una entrevista a BeIn Sports en la que habló por primera vez desde que se iniciara el confinamiento y habló de Neymar ahora que está aún más en boca de todos con su posible fichaje por el la próxima temporada y que es uno de los grandes nombres propios del parón por el coronavirus.

“Neymar es siempre la clave, en ataque y en defensa. Debo decir que siempre confío en él cuando llegan los grandes partidos", dijo el técnico parisino.

Siguió regalándole los oídos asegurando que “en los momentos decisivos asume las responsabilidades".

Tuchel no solo se refirió a su magia si no a su capacidad señalando que “trabaja duro, siempre está ahí, es muy inteligente, controla los pases. Vimos que sus capacidades aumentaron después del primer partido contra Dortmund, lamentablemente se había lesionado antes y no pudimos contar con él. Mejoró fisicamente y eso se notó también en su rendimiento".

El partido del Dortmund como espejo

El entrenador del se refirió al encuentro de Champions ante el en el que remontaron el 2-1 de la ida y se clasificaron para cuartos para señalar que “queremos usar este partido y estas emociones para continuar”.

Explica que “ahora es un poco extraño, tuvimos que parar y no estamos juntos. Todavía hay tiempo, serán al menos ocho semanas sin estar juntos” pero recalcó que el gran aliciente que supone el encuentro frente a los alemanes: “Es posible que tengamos que mostrar imágenes de aquella noche. No fue fácil sin nuestros seguidores, con una derrota en el partido de ida. Pero puede ser un momento clave para nosotros”.