Tuchel reconoce los altibajos en su relación con Bellingham y revela cuál es su situación actual

Thomas Tuchel, seleccionador de Inglaterra, habló sobre la naturaleza de su relación con la estrella Jude Bellingham, describiéndola como una relación que ha atravesado altibajos constantes, antes de revelar los entresijos de la convocatoria de su hermano menor, Jobe Bellingham, a la lista de los Tres Leones por primera vez, en respuesta a la insistencia y los consejos de la estrella del Real Madrid.

El ascenso del capitán de la selección inglesa sub-21 a la lista absoluta para los duelos ante Croacia y España en la Liga de Naciones de la UEFA supuso una de las mayores sorpresas de la última convocatoria de Tuchel este año. Los hermanos Bellingham están a las puertas de cumplir un sueño largamente esperado: convertirse en los primeros hermanos que juegan juntos con la selección de Inglaterra desde Gary y Phil Neville en 2007, logrando lo que Jude describió anteriormente como «el mayor sueño de su vida».

Tuchel recordó los detalles de su conversación con Jude en su primera concentración, asegurando que le dijo entonces lo bonito que sería jugar algún día con su hermano, algo que se convirtió en realidad gracias a la rápida progresión del jugador de 21 años, además de la presión de su hermano mayor, según informó el sitio ESPN: «Hablamos de su hermano porque yo sabía muy bien que ese era su sueño permanente. Jude me decía constantemente: míralo, míralo, es excelente y puede llegar hasta aquí, y yo siempre le respondía: sí, sí, ya lo estamos siguiendo».

Estas conversaciones reflejan la magnitud de la fe de Jude en las cualidades de su hermano, junto con la notable evolución positiva en su relación con su entrenador alemán; de hecho, la estrella del Real Madrid se ha hecho con el premio al mejor jugador de Inglaterra en dos ocasiones desde la llegada de Tuchel, quien ya había pedido disculpas el año pasado tras unas declaraciones en las que mencionó que la madre del jugador consideró «impactantes» algunos de sus comportamientos dentro del campo.

Y pese a los constantes temores de una ruptura entre ambas partes, incluso durante el camino hacia el bronce de la Copa del Mundo, las aguas han vuelto a su cauce natural, tal y como declaró Tuchel: «La relación atravesó ciertos vaivenes y altibajos, por supuesto, pero ahora estamos en un punto excelente. A mí me encanta ser su entrenador, es un jugador de altísimo nivel y muy influyente, y creo que el sentimiento es mutuo, porque si Jude no se sintiera cómodo no ofrecería este rendimiento excepcional. En este momento se puede ver su felicidad por incorporarse a la concentración y por su papel dentro del equipo, está totalmente comprometido, y que tengamos la oportunidad de contar con ambos hermanos juntos no es más que el siguiente paso».

Cabe recordar que la selección de Inglaterra ocupa el segundo lugar en el grupo tres del nivel uno de la Liga de Naciones de la UEFA, por detrás de España, tras lograr tres victorias y encajar una derrota.

La selección de los Tres Leones necesita un solo punto de sus dos partidos restantes para asegurarse el pase a los cuartos de final, que se disputarán en formato de ida y vuelta el próximo mes de marzo, mientras que las finales se celebrarán en junio.