Thomas Tuchel, seleccionador de Inglaterra, afirma que la derrota en semifinales del Mundial ante Argentina es una «cicatriz» que duele más cada día.

Desde la derrota 2-1 del miércoles, ha recibido duras críticas por sus decisiones tácticas.

Ahora Inglaterra se prepara para disputar el tercer puesto contra Francia el sábado, un partido que Tuchel admitió que «nadie quiere» jugar. En la rueda de prensa del viernes en Miami, el seleccionador mostró su decepción y describió el dolor que siente por la eliminación.

Tuchel afirmó: «Tenemos que vivir con esto, este es nuestro dolor, mi dolor personal y el de los jugadores, es el mayor dolor y la cicatriz que llevamos. Es una derrota muy dura y debemos asumarla nosotros, no los críticos ni los expertos, sino nosotros mismos».

Inglaterra ganaba 1-0 en Atlanta a cinco minutos del final, pero encajó dos goles que le eliminaron y enviaron a Argentina a la final del domingo. Desde entonces, Tuchel ha sido criticado por el bajón de Inglaterra en la segunda parte, sus cambios defensivos y su decisión de pasar a un esquema de cinco defensas.

Tuchel añadió: «Tras el shock inicial, el dolor crece cada día. Esta será una cicatriz más en nuestra piel».

Al ser preguntado si es el momento más doloroso de su carrera, Tuchel respondió: «Tengo muchos momentos dolorosos, y este no será el último. Esto es todo lo que amamos y odiamos del fútbol; estos momentos son muy dolorosos, y el dolor perdurará».

Tuchel afronta ahora una fuerte crítica de la afición, frustrada porque el torneo acabó como tantos otros, y, justo tras el partido, Tras el partido, Tuchel atribuyó el bajón del segundo tiempo al «ADN» de los jugadores ingleses, que perdieron la pelota bajo presión.

Además, restó importancia a las críticas de Donald Trump, quien había calificado de «error» usar a Kane en labores defensivas: «¿Están usando a Trump como testigo?».

El miércoles, al insistirle sobre la posición retrasada de Kane, Tuchel aclaró que obedecía al posicionamiento general del equipo y no a instrucciones individuales.

Tuchel rechazó entrar en el «juego» de las culpas, pero asumió la responsabilidad como entrenador y añadió: «Si es más fácil que alguien cargue con la culpa, yo la asumo; si ese es el acuerdo que firmé al asumir el cargo, lo entiendo, y tenéis todo el derecho a hacerlo, pero no voy a participar en ese tipo de juegos, porque, para mí, no hay nadie a quien culpar».

A pesar de asumir la responsabilidad, rechazó que alguna de sus decisiones fuera un error. Se le criticó por cambiar a Anthony Gordon por Ezri Konsa en el segundo descanso, pero afirmó que no se arrepiente de esa ni de ninguna otra decisión.

Añadió: «No me arrepiento de mis decisiones. Actué por instinto y experiencia para ayudar al equipo; nadie sabe qué habría pasado con otro cambio».

Tuchel añadió: «Cuando se defiende en bloque, todos defienden».

Inglaterra se medirá mañana a Francia en el partido por el tercer puesto, y Tuchel podría hacer cambios antes de que la plantilla regrese a casa. El técnico reconoció: «A nadie le apetece jugar este partido; los cuatro semifinalistas queríamos estar en Nueva York, pero es un encuentro oficial del Mundial y una oportunidad de lograr el mejor resultado de Inglaterra en 60 años».