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England Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Tuchel realiza dos cambios en la alineación de Inglaterra de cara al partido contra Ghana

Inglaterra vs Ghana
Inglaterra
Ghana
World Cup
T. Tuchel
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EE. UU.
Alemania

El entrenador alemán mantiene la formación ofensiva de los Tres Leones

El técnico alemán Thomas Tuchel ha hecho dos cambios en la alineación de Inglaterra para el partido de hoy contra Ghana, correspondiente a la segunda jornada de la Copa del Mundo 2026.

Tuchel alineó a Mark Joye como titular en el centro de la defensa, en sustitución de John Stones, quien jugó el primer partido contra Croacia, ganado 4-2 por los ingleses.

Además, en el lateral izquierdo entró Jed Spence por Nico O’Reilly.

El resto del once se mantiene:

Portero: Pickford.

World Cup
Inglaterra crest
Inglaterra
ING
Ghana crest
Ghana
GHA

Defensa: James, Joo-hye, Konsa, Spence.

Centrocampo: Rice, Anderson, Bellingham.

Delantera: Gordon, Madueke, Kane.

Por su parte, el portugués Carlos Queiroz, seleccionador de Ghana, dio a conocer su alineación para enfrentarse a Inglaterra, tras haber ganado su primer partido contra Panamá (1-0).

Su once titular es:

Portero: Asari.

Defensa: Sinaya, Adjiti, Oboku, Mensah.

Centrocampistas: Partey, Sibo, Yerenki.

Delanteros: Semenio, Iñaki Williams y Jordan Ayew.

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