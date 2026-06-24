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England v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Tuchel pierde los nervios y le grita a la estrella de Inglaterra ante Ghana

Inglaterra vs Ghana
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T. Tuchel
D. Spence
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Alemania

El seleccionador alemán pide calma tras el empate de Ghana

El entrenador alemán Thomas Tuchel criticó con dureza a su jugador Jed Spence durante el empate 0-0 de Inglaterra ante Ghana en el Mundial 2026.

Tras el emocionante debut ante Croacia (4-2), los Tres Leones sufrieron en su segundo partido del grupo frente a Ghana.

Spence actuó como lateral izquierdo ante las Estrellas Negras, uno de los dos cambios de Tuchel, que también incluyó a Mark Goyeh en lugar de John Stones.

Días antes, un vídeo de entrenamiento mostró a Tuchel gritándole: «Despierta», tras una duda del jugador al pasar el balón.

La escena se repitió el martes: Tuchel volvió a explotar contra el lateral del Tottenham por no lanzarse al ataque.

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El lateral respondió con un encogimiento de hombros, y Tuchel le espetó: «Pasa y corre», antes de alejarse visiblemente molesto, según relató el diario inglés «Metro».

En el 65’, Tuchel lo reemplazó por Nico O’Reilly.

Inglaterra no remató hasta el 57’ y falló en asegurar su pase a la siguiente ronda.

Pese a todo, Tuchel pidió calma antes del último duelo de grupo ante Panamá el domingo.

Al ser preguntado por un mensaje a la afición, Tuchel respondió: «No os preocupéis, siempre intentaremos ganar. Hoy lo hemos intentado».

Y añadió: «El entusiasmo, la energía y el espíritu de equipo han quedado claros. Todos lo han intentado y han dado lo mejor de sí mismos».

“Estamos en un grupo muy difícil. El primer partido fue complicado y el segundo también. He visto otros grupos con un nivel menor, esa es la realidad”.

Y añadió: «El partido contra Panamá no será fácil. Quizá no sean muy conocidos, pero jugaron muy bien contra Ghana, así que es un grupo difícil y ya lo sabíamos».

Y concluyó: «Nos está poniendo a prueba de muchas formas, lo que nos ayudará cuando lleguemos a la fase eliminatoria».

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