El seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, afirmó que el retraso de una hora en el amistoso contra Costa Rica por tormenta eléctrica les sirvió para anticipar lo que podrían enfrentar en la fase final del Mundial 2026.

El encuentro se retrasó una hora este miércoles por una tormenta eléctrica, en el último ensayo de los Tres Leones antes del Mundial, donde compartirán grupo con Ghana, Croacia y Panamá.

«Esto nos da una idea de lo que puede pasar durante el Mundial», declaró Tuchel a ITV minutos antes del inicio. «Ya lo sabíamos, y ahora lo vivimos. No es excusa para perder entusiasmo, paciencia o ganas de jugar».

Y añadió: «Nos enteramos mientras aún estábamos en el hotel, y fue fácil gestionarlo. Simplemente decidimos retrasar la salida en autobús media hora y luego dirigirnos al estadio».

«Sabía que podían caer tormentas, pero no imaginé que el partido corriera peligro de cancelarse», añadió.

Sobre el estado del campo tras la lluvia, añadió: «Parece sorprendentemente seco para la cantidad de agua que cayó, pero los responsables saben lo que hacen y las condiciones son adecuadas para jugar».

Elogios al desarrollo físico

Tuchel destacó que el equipo sigue mejorando físicamente y técnicamente.

«Tenemos una plantilla muy sólida, además de jugadores destacados en el banquillo», afirmó. «Necesitamos este nivel si queremos dar el siguiente paso y superar nuestros límites tras una buena preparación de diez días».

Y añadió: «El objetivo es elevar la intensidad con y sin balón. Los entrenamientos muestran una clara evolución y los datos físicos confirman que la adaptación avanza bien; los jugadores están cada día más preparados».

«Ahora le toca al equipo demostrarlo en el campo».

Tuchel prueba a Bellingham en una nueva formación

Sobre Bellingham, Tuchel añadió que el partido servirá para probar su compenetración con los líderes del equipo.

«Es la primera vez que juega con Harry Kane, Declan Rice y Elliot Anderson, así que queremos ver los resultados», añadió.

Y añadió: «Lo hemos dicho varias veces: Bellingham está en excelente forma, como el resto del plantel. Tenemos un equipo fuerte y un banquillo sólido».

Kane rechaza la idea de descansar

Al preguntarle si pensaba dar descanso al capitán Harry Kane, Tuchel bromeó: «¡No! Se habría enfadado si se lo proponía».

Y concluyó: «Es muy decidido, y es mejor que juegue 60 minutos hoy; así estará listo para ser titular contra Croacia».