Tuchel: «No he cambiado la identidad de Inglaterra... y esta selección me ha impresionado»

El alemán Thomas Tuchel, seleccionador de Inglaterra, afirmó que su equipo quiere más en el Mundial 2026 y recordó que llegar a cuartos es solo un paso, antes de enfrentarse a Noruega este sábado por la tarde en busca de las semifinales.

Los “Tres Leones” buscan seguir adelante ante Noruega, liderada por Erling Haaland, pese a algunas bajas y dudas en la alineación.

Situación de los lesionados y las bajas

Como recoge «Marca», Tuchel declaró en la rueda de prensa previa al partido: «La mejor noticia es que todos los jugadores han podido participar en los entrenamientos. Todos están disponibles, salvo Kwanasa, sancionado, y Jordan Henderson».

Y añadió: «Dimos un gran paso en el último partido, pero solo fue un paso. Seguimos teniendo las ganas y el hambre de conseguir más victorias».

Declan Rice y Mark Goyeh ya entrenan con normalidad, mientras que Henderson se perderá el encuentro por lesión y Jarell Kwanasa por sanción.

Elogios para Harry Kane

Tuchel elogió al capitán Harry Kane y subrayó su impacto continuo.

«Hablamos de Harry Kane después de cada partido, porque siempre es él quien lo decide», afirmó.

«No encuentro palabras para describirlo. Es nuestro capitán y el mejor jugador del equipo, y está viviendo el mejor momento de su carrera».

Y concluyó: «Es un jugador de equipo y siempre asume la responsabilidad. Es un orgullo que sea el capitán de Inglaterra y un placer entrenarlo».

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La filosofía de Inglaterra

El seleccionador alemán rechazó la idea de que hubiera intentado cambiar la identidad del fútbol inglés desde que asumió el cargo.

«No he intentado cambiar la identidad de la selección», explicó. «Solo quería crear el entorno adecuado para que los jugadores dieran lo mejor de sí mismos».

Y añadió: «Podemos jugar un fútbol ofensivo y con garra. La mentalidad combativa, las ganas y la determinación forman parte de la identidad del fútbol inglés, y este grupo las posee al más alto nivel».

Un mensaje sobre Francia y España

Tuchel elogió a Francia y España, favoritas al título.

De Francia dijo: «Ha sido impresionante y es una de las principales candidatas al título».

De España destacó: «En los grandes torneos confía plenamente en su estilo; nunca se desespera y siempre cree en marcar hasta el final».

Y añadió: «Solo quedan seis selecciones en el torneo. Llegar a cuartos de final es un avance, pero queremos más. Espero que más adelante nos enfrentemos a una de estas selecciones».

Un mensaje a la afición

Tuchel cerró reafirmando su confianza en la afición: «Esta selección tiene mucho que ofrecer».

Y añadió: «No sé cómo nos ve el mundo, pero siento que la afición quiere a este equipo, porque ve a jugadores que lo dan todo por la camiseta».

Y concluyó: «Tenemos un estilo propio, visible en la fase de clasificación y en varios momentos del torneo. Podemos mejorar, pero la afición, los niños y los amantes del fútbol sienten la energía de esta selección y les encanta».