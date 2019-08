Tuchel: "Neymar no jugará hasta que no aclare la situación con el PSG"

"Si la situación se aclara antes de mañana jugará, si no, no", aseveró el técnico antes del encuentro frente al Toulouse.

Thomas Tuchel, entrenador del Paris Saint-Germain, aseguró que Neymar Da Silva no jugará para el campeón de hasta que no se aclare su situación con el club.

"Neymar está cada vez más en forma, ha ganado cada vez más capacidad y ha estado con el equipo. Ha hecho todos los entrenamientos con calidad, volumen e intensidad. Pero la situación entre el y el club es siempre la misma", dijo el ex preparador del en la rueda de prensa previa al partido contra el Tolouse, por la tercera jornada de la Ligue1 (domingo, 21:00h). "La posición del club es clara. Si la situación no se aclara no jugará. Si la situación se aclara antes de mañana jugará, si no, no", aseveró el técnico.

Tuchel reconoció también que "la situación puede influenciar al equipo pero todo el mundo sabe que hoy en día, un jugador como Neymar es siempre interesante si está aquí o no. Nos tenemos que adaptar pero está claro que no es la mejor situación para el equipo".

A falta de diez días para el cierre del mercado el futuro de Neymar no da muestras de resolverse. Es una partida que , y juegan a tres bandas y en la que el único as está en manos del club parisino, el único que puede presumir de tener los derechos del brasileño. En diez días, sin embargo, pueden pasar muchas cosas -cualquiera, de hecho- pero el PSG está preparado para reemplazar al ex del Santos en caso de que finalmente acabe abandonando el Parque De Los Príncipes. Y el elegido es Paulo Dybala.

Por otro lado, el mediocampista italiano Marco Verratti espera seguir contando con el futurible del Barcelona y del Real Madrid. "Espero que Neymar se quede con nosotros, pero no quiero presionar. Jugadores como él marcan la diferencia en los grandes partidos. Estas son cosas entre él y el club, sabremos el 2 de septiembre si se queda con nosotros o no", aseguró.