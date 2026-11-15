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Thomas Tuchel, seleccionador de Inglaterra, mostró su gran satisfacción por la emocionante victoria ante España por 3-2, asegurando que su equipo ofreció una actuación excepcional y mereció el triunfo, tras imponer su superioridad durante la mayor parte del encuentro disputado en el estadio Metropolitano, en la sexta y última jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA.

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Tuchel declaró a la cadena "ITV Sport" tras el partido: "Un rendimiento magnífico, una victoria merecida, fuimos el mejor equipo en general y ofrecimos una actuación asombrosa de principio a fin", elogiando el coraje, la calidad y el espíritu de lucha que mostraron sus jugadores ante la selección española.

El técnico alemán añadió, según recogió la cadena "BBC": "Fue una actuación completa, dimos lo mejor de nosotros y fuimos valientes, y en cuanto a moral, energía y calidad futbolística, las cosas estuvieron al máximo nivel", recalcando que la selección inglesa afrontó el partido de la manera requerida y se centró en ofrecer lo mejor de sí misma.

Tuchel abordó la decisión de expulsar a Elliot Anderson y señalar un penalti a favor de España, afirmando: "La tarjeta roja y el penalti son siempre una decisión importante, y quiero entender por qué el castigo fue doble", en alusión a su desacuerdo con que se sancionara al jugador con la expulsión y se señalara el penalti al mismo tiempo.

El entrenador de Inglaterra explicó que su equipo afrontó una media hora difícil tras la inferioridad numérica, pero no quiere convertir eso en el eje de su discurso sobre el partido, añadiendo: "A partir de entonces, fueron 30 minutos largos, pero no quiero centrarme en eso, hubo muchas cosas positivas en los primeros 60 minutos".

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Y prosiguió: "Media hora parece como dos horas ante un equipo así, especialmente cuando juegas con diez jugadores, así son las cosas, y de no ser por la tarjeta roja habríamos sido ganadores claros", considerando que Inglaterra habría sido capaz de resolver el enfrentamiento de una forma más cómoda si hubiese completado el partido con todos sus efectivos.

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Tuchel aseguró que sus jugadores merecieron la victoria después de mantener la concentración pese a la presión española en los últimos minutos, y dijo: "Nos lo merecimos, nos centramos en nuestro rendimiento y nuestra actitud, y no puedo elogiar lo suficiente al equipo por lo que ofrecieron".

El director técnico elogió al portero James Trafford, que contribuyó con sus paradas a mantener la ventaja de Inglaterra durante los intentos de remontada de España, afirmando: "Hizo una doble parada magnífica, ofreció un gran partido".

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Sobre el mensaje que lanzó la victoria acerca de la personalidad de la selección inglesa, Tuchel dijo que el equipo demostró su verdadero temple y su capacidad para superar los retos, señalando: "Demostramos nuestro verdadero temple y nuestras capacidades, siempre estamos preparados para superar nuestros límites".

El técnico alemán habló del progreso de la selección durante el último periodo, señalando que lo que ofrecieron los jugadores en las dos últimas concentraciones fue impresionante, a pesar de que el equipo no quedó satisfecho con el mejor resultado que logró en el Mundial en 60 años, según sus palabras (el tercer puesto).

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Al ser preguntado sobre si la victoria ante España representa su mejor actuación desde que asumió el cargo, Tuchel respondió afirmativamente, explicando: "Teniendo en cuenta las circunstancias, el equipo contra el que jugamos y el lugar donde jugamos, sí".

Pese a la importante victoria, Tuchel rechazó considerar que Inglaterra ya tenga asegurado su camino hacia el título de la Liga de Naciones de la UEFA, subrayando que la próxima misión será más difícil, y dijo en respuesta a una pregunta sobre las opciones de ganar el torneo: "Ahora hay que ganar en cuartos de final".

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Cabe señalar que Inglaterra se clasificó para los cuartos de final de la Liga de Naciones de la UEFA como líder de grupo con 15 puntos, solo por diferencia de goles respecto a la selección de España, que ocupó el segundo puesto.