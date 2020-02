Tuchel hace saltar las alarmas para la Champions por Neymar y su estado físico

Tuchel, técnico del PSG, no garantiza la presencia del brasileño ante el Dortmund en Liga de Campeones.

Thomas Tuchel hizo saltar las alarmas al no confirmar la presencia de Neymar en el encuentro de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones ante el .

El alemán afirmó que “no puedo decir que jugará al 100 por ciento contra el Borussia Dortmund".

Señaló que Neymar, quien sufre una lesión en las costillas producida ante el , que “discutiremos y decidiremos el viernes, el último momento posible para hacerlo. No podemos arriesgar su estado físico".

El técnico del , que no contó con Neymar para el encuentro de la Copa de ante el por dicha lesión señaló que “no vamos a correr riesgos contra , está claro. Tendremos un equipo fuerte, pero si tenemos pocas dudas, no tomaremos riesgos".