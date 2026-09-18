Tuchel da una nueva oportunidad a los grandes nombres con Inglaterra

Cole Palmer y Trent Alexander-Arnold regresan a la convocatoria de Inglaterra, según ha anunciado el seleccionador Thomas Tuchel. Inglaterra comenzará su aventura en la Liga de Naciones el 26 de septiembre, con la campeona del mundo España como primer rival. Chequia (2x) y Croacia llegarán después.

Alexander-Arnold jugó por última vez con Inglaterra en junio de 2025 y se perdió el Mundial del pasado verano. Palmer disputó sus últimos minutos con el equipo de Tuchel en marzo de este año.

Hubo revuelo por la ausencia de Alexander-Arnold en el Mundial, sobre todo porque Tino Livramento y Reece James se lesionaron. Como consecuencia, los centrales Ezri Konsa y Jarell Quansah tuvieron que desplazarse al lateral derecho.

Tuchel deja fuera a Phil Foden, Jordan Henderson y Ollie Watkins, que se marchó a la Saudi Pro League. El exdefensa del PSV Jarrad Branthwaite también ha sido convocado, con su única internacionalidad hasta la fecha remontándose a junio de 2024. El gran talento del Liverpool Rio Ngumoha también recibió una invitación.

El seleccionador de Inglaterra ha convocado a 27 jugadores para este periodo internacional. Finalmente, la lista deberá reducirse a 23 futbolistas.

Convocatoria completa de Inglaterra

Portería: Jordan Pickford (Everton), Jason Steele (Brighton & Hove Albion), James Trafford (Leeds United)

Defensa: Trent Alexander-Arnold (Real Madrid), Jarrad Branthwaite (Everton), Trevoh Chalobah (Como), Marc Gúehi (Manchester City), Lewis Hall (Newcastle United), Ezri Konsa (Arsenal), Tino Livramento (Newcastle United), Nico O'Reilly (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen)

Centrocampo: Elliot Anderson (Manchester City), Jude Bellingham (Real Madrid), Myles Lewis-Skelly (Arsenal), Kobbie Mainoo (Manchester United), Cole Palmer (Chelsea), Declan Rice (Arsenal), Alex Scott (Bournemouth)

Delantera: Dominic Calvert-Lewin (Leeds United), Eberechi Eze (Arsenal), Anthony Gordon (FC Barcelona), Harry Kane (Bayern de Múnich), Rio Ngumoha (Liverpool), Marcus Rashford (Manchester United), Morgan Rogers (Chelsea), Bukayo Saka (Arsenal).