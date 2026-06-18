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England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Loai Mohamed

Traducido por

Tuchel critica el reglamento de la FIFA: «La barrera me privó de un momento excepcional»

T. Tuchel
Inglaterra vs Croacia
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El seleccionador alemán está enfadado a pesar de la valiosa victoria sobre Croacia en el Mundial

El técnico alemán Thomas Tuchel, al frente de Inglaterra, criticó la organización del Mundial 2026 y pidió a la FIFA que cambie la posición de los fotógrafos durante el himno, pues sintió que le «privaron de un momento muy especial» antes del partido contra Croacia.

Pese a la victoria 4-2 sobre Croacia en el debut, el técnico lamentó no haber vivido uno de los momentos que más esperaba.

«No vi ni a un solo jugador».

El reglamento permite a los fotógrafos colocarse junto a la línea de banda durante el himno para tomar las fotos oficiales, antes de regresar a sus zonas detrás de las vallas o cerca de los banquillos.

Tras el partido, Tuchel declaró al diario británico «Mirror»: «Quiero decir algo... Insto a la FIFA a que cambie la ubicación de los fotógrafos durante la interpretación del himno nacional».

«No pude ver a mi equipo durante el himno y esperaba ese momento con impaciencia porque era muy especial para mí».

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«Estaba frente a una pared de unos 50 fotógrafos, a solo medio metro, y no vi a ningún jugador. Eso mermó mi experiencia ese día».

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Un momento muy esperado

El técnico alemán recordó que dirigir a Inglaterra en un Mundial es un hito en su carrera y que, en sus inicios, parecía un sueño inalcanzable.

«Es muy emotivo —recordó—. De niño, y hasta cuando empecé a entrenar, esto superaba mis sueños».

Y añadió: «Siento una enorme gratitud hacia todas las personas que me han ayudado a lo largo de este viaje».

¿Por qué no canta el himno?

Tuchel generó polémica al anunciar que no cantaría el himno inglés pese a dirigir al equipo.

En una rueda de prensa en Kansas City afirmó: «Ahora no; creo que aún no hemos llegado a esa fase».

Y añadió: «Quizá al final del torneo, pero todavía siento cierta timidez. No quiero ofender a nadie, ni que la atención se centre en este tema».

Al preguntarle si conocía la letra, sonrió y contestó: «No es tan difícil».

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