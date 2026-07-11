Tuchel critica a la FIFA: «No hemos recibido explicación alguna sobre el endurecimiento de la sanción a Kwanasa»

Thomas Tuchel, seleccionador de Inglaterra, ha anunciado que la Federación Inglesa de Fútbol aún no ha recibido explicación alguna sobre el aumento a dos partidos de suspensión del defensa Garrel Kwansa para el Mundial 2026, tras su expulsión en el último partido contra México.

Kwansa fue expulsado directamente tras una revisión del vídeoarbitraje en el Azteca, por una entrada fuerte al tobillo de Jesús Gallardo.

Este tipo de expulsiones suele suponer un partido de suspensión, pero la sanción se ha elevado a dos al considerarse «juego violento y peligroso».

Tuchel criticó al equipo arbitral tras el partido, afirmando que «los árbitros, sencillamente, no tienen la calidad suficiente».

La decisión se toma cuando la FIFA, criticada tras suspender un año la sanción de un partido al estadounidense Folarin Balogun —lo que le permitió jugar en la derrota 4-1 contra Bélgica—, está en el ojo público.

Se especuló con que sus críticas al arbitraje podrían haber motivado la ampliación de la sanción, pero Tuchel admitió que no se le ha explicado ningún motivo.

Al preguntársele si sus palabras habían alargado la sanción, Tuchel respondió: «No lo creo, y tampoco tenemos explicación».

Pese a la desventaja numérica casi todo el segundo tiempo, Inglaterra avanzó a cuartos tras un valiente partido en el Azteca.

Tuchel cree que ese espíritu será clave para superar a Noruega, que llega con plena confianza.

Tuchel añadió: «Dimos un gran paso en el último partido, pero solo fue un paso».

El técnico alemán añadió: «Seguimos con hambre, con sueños y con un gran objetivo; el siguiente paso es ganar en cuartos».

Concluyó: «Ya dejamos ese partido atrás; nos llevamos lo positivo y la confianza, pero ahora solo importa el futuro».