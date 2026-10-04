Tuchel convoca a un jugador sorpresa con la selección de Inglaterra antes del duelo ante República Checa

Thomas Tuchel, seleccionador de Inglaterra, convocó al jugador del Manchester City a la concentración del equipo, antes de recibir a la selección de la República Checa el próximo martes.

Thomas Tuchel perdió los servicios del jugador del Manchester City, Nico O'Reilly, por lesión antes de la victoria de su equipo por 7-0 sobre Croacia el sábado.

Según el diario "The Sun", fue convocado Rico Lewis, lateral derecho del Manchester City, que estaba con la selección sub-21 de Inglaterra y la ayudó a asegurar la clasificación para la Eurocopa sub-21 de 2027.

Inglaterra no convocó a ningún jugador en ausencia de O'Reilly en un principio, pero ahora ha recurrido a Lewis.

El lateral derecho cuenta con cinco partidos internacionales con la selección absoluta, aunque el último fue en noviembre de 2024, antes de que Tuchel asumiera el cargo.

A pesar de que Tuchel se comprometió a "hacer todo lo posible" para que O'Reilly estuviera listo para el partido del sábado en el que arrolló a Croacia, no fue posible.

Regresó a Mánchester para someterse a "una evaluación adicional", en una medida de precaución probablemente tras sufrir una lesión.

Esto le brinda a Lewis una gran oportunidad para impresionar al seleccionador de Inglaterra, Tuchel, aunque solo tenga un partido para demostrar su valía.

Esta elección muestra que el técnico alemán respalda a Lewis, que ha estado en el banquillo del City la mayoría de las veces esta temporada.

Es la primera vez que Lewis se une a la convocatoria de la selección inglesa desde hace casi dos años; su última participación fue en Grecia en noviembre de 2024.

La selección inglesa arrolló a su rival griego por 3-0 a domicilio, y Lewis jugó en la posición de lateral izquierdo.

Desde entonces ha ayudado a la selección sub-21 a clasificarse para la Eurocopa del próximo año en Albania y Serbia.