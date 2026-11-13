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England Men Training & Press ConferenceGetty Images
Hussein Hamdy
Traducido por

Tuchel advierte a Inglaterra que no repita el error de Argentina ante España

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Thomas Tuchel, seleccionador de Inglaterra, advirtió a sus jugadores sobre repetir los errores que cometieron ante Argentina, si quieren lograr la victoria frente a España, subrayando la necesidad de afrontar el enfrentamiento con una mentalidad ofensiva y demostrar su capacidad para vencer a las grandes selecciones.

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La selección de Inglaterra se prepara para afrontar un examen de máxima dificultad en el estadio Riyadh Air Metropolitano, el domingo, ante la selección de España, campeona del mundo, que posee una racha récord de 43 partidos consecutivos sin derrota.

La selección española ya se impuso a Inglaterra en la Liga de Naciones de la UEFA en el estadio de Wembley, pero el esperado duelo en Madrid se ha convertido en un partido decisivo que determinará al líder del grupo, según el diario británico "Mirror".

Tuchel considera que la selección de Inglaterra debe afrontar el encuentro con mentalidad ofensiva, creyendo en su capacidad de vencer a España, apoyándose en sus propios puntos fuertes.

Y no se limita a eso, sino que también tiene que ver con tener la confianza necesaria para superar a las mejores selecciones y lanzar un mensaje claro de cara al futuro: que Inglaterra es capaz de lograr victorias ante los grandes rivales.

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Tuchel afirmó: "Es un estadio enorme y una ocasión excepcional. Nos enfrentaremos a una selección que ha olvidado cómo se pierde, y por eso lo primero que hace falta es ofrecer un rendimiento al más alto nivel, y si lo conseguimos, nos dará un gran impulso anímico".

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Y añadió: "No se puede dar por segura la victoria cuando juegas ante España en su casa, pero creo que la mentalidad es muy importante. Hemos ganado hoy, y eso hace que afrontar este partido sea completamente distinto de lo que habría sido si no hubiéramos logrado el triunfo".

Y continuó: "Ese fue el primer paso, y ahora es importante que juguemos con la misma mentalidad que mostramos en nuestro estadio, que tomemos la iniciativa para atacarlos e intentemos convertir el partido en un duelo físico, imponiendo nuestros puntos fuertes al rival. Eso es lo que queremos ver".

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Y prosiguió: "Nadie puede predecir el resultado de un partido de fútbol, pero es importante que mostremos la mentalidad de la que hablas, junto con el espíritu combativo, y lo haremos. Estoy totalmente convencido de nuestra capacidad para ofrecer esto".

La selección de Inglaterra había realizado un recorrido magnífico en el Mundial, antes de que sus esperanzas se desvanecieran con la derrota ante Argentina en semifinales, después de que sus jugadores retrocedieran y perdieran su capacidad de iniciativa, rindiéndose ante el rival.

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Pero la selección inglesa logró desde entonces vencer a Francia en el partido por el tercer puesto, antes de perder ante España por 3-2 en el estadio de Wembley, luego superar a la República Checa y arrollar a Croacia por 7-0 en Rijeka, antes de lograr una nueva victoria sobre la selección croata, dirigida por Slaven Bilic, el jueves por la noche en el estadio de Wembley.

Tuchel cree que la selección de Inglaterra ha dado "grandes pasos adelante desde el verano" y ha logrado alcanzar el partido final al que aspiraba, lo que convierte el próximo duelo en una gran ocasión que impone enormes presiones sobre los jugadores.

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El entrenador alemán afirmó: "Tenemos que superar los límites de nuestras capacidades y conocer cuál es nuestra verdadera posición. Todos sentimos que merecíamos un mejor resultado en el primer partido, y por eso queremos recuperar lo que perdimos en el segundo duelo".

Y añadió: "Creo que hemos alcanzado el nivel requerido y que estamos preparados para ganar el domingo. Sé lo que hace falta para lograrlo, y nadie puede garantizar en absoluto el resultado, pero considero que es el momento adecuado para poner a prueba hasta qué punto hemos progresado, superar los límites de nuestras capacidades y demostrar que nuestro proyecto es capaz de triunfar".

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Tuchel también considera que la fortaleza de la selección española puede generar inquietud, pero no la convierte en un rival imbatible, señalando que el anterior duelo en el estadio de Wembley fue igualado, y que Harry Kane falló un penalti cuando el marcador reflejaba una ventaja de España por 2-1, lo que brindó a Inglaterra una verdadera oportunidad de remontar.

Y agregó Tuchel: "Nos costó algo de tiempo meternos en el ambiente del partido, y quizá fue nuestro peor inicio de todos, después de encajar un gol temprano ante una selección con mucha confianza, pero en cuanto recuperamos nuestra energía y empezamos a jugar con la misma fuerza que nos llevó a marcar el gol del empate, nos volvimos más fuertes".

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Y continuó: "Hicimos una segunda parte muy buena, y es extraño que Harry fallara el penalti, y quizá ese fue el momento decisivo para nosotros, porque fuimos muy fuertes después y merecíamos ponernos por delante con un 3-1. Y fue muy difícil para el rival remontarnos aquel día".

Y prosiguió: "Cometimos un gran número de errores individuales determinantes en nuestro propio campo durante aquel partido, pero si analizamos a fondo los encuentros, incluso los partidos de España, encontraremos que cometió algunos errores decisivos en el pase ante Croacia, pero no fue castigada".

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Y continuó: "España permitió a su rival crear numerosas ocasiones peligrosas ante Croacia, y aun así logró al final conseguir la victoria, y por eso no existe una selección imbatible".

Tuchel concluyó sus declaraciones afirmando: "Necesitamos ofrecer un rendimiento excepcional, y tenemos mucha confianza y estamos en constante evolución. Creo que hemos llegado exactamente a la etapa a la que aspirábamos, y sentimos que tenemos una oportunidad de recuperar lo que perdimos en el pasado duelo".

Escrito porHussein Hamdy

Periodista especializado en fútbol mundial en Kooora

Comencé mi trayectoria en el mundo del periodismo en 2012 a través del periódico egipcio Al Tahrir, donde inicialmente me especialicé en política local antes de orientarme hacia el ámbito deportivo a partir de 2014, también en Al Tahrir. Posteriormente, pasé a escribir para los diarios Al Fariq y Al Maqal.

Tras especializarme en la cobertura del fútbol local en Egipto, inicié mi camino en el fútbol internacional a través de Al Ain Sports en 2018 durante seis meses, antes de cumplir el sueño de unirme al equipo de Kooora, el mayor sitio deportivo a nivel mundial, para continuar persiguiendo mi pasión por el fútbol europeo desde los inicios de este siglo.

Siento pasión por el fútbol internacional desde el Mundial de 1998, pero mi verdadera historia de amor con el fútbol europeo comenzó con el seguimiento de la Liga de Campeones a principios de este siglo, lo que me llevó a vincularme especialmente con el fútbol italiano, en particular con el AC Milan, club al que decidí apoyar sin dudarlo desde el primer partido que vi. A pesar de haber admirado en algunas etapas de mi juventud a equipos como Arsenal, Barcelona y Manchester United, el conjunto rossonero ha ocupado un lugar especial en mi corazón hasta el día de hoy.

Estoy especializado en la traducción de noticias internacionales, lo que alimenta mi pasión por seguir los entresijos de los fichajes y los acontecimientos ocultos dentro de los vestuarios que publican los medios internacionales.

En cuanto a mi once ideal histórico, coloco a Gianluigi Buffon en la portería. Por delante, una línea defensiva compuesta por Roberto Carlos, Paolo Maldini, Alessandro Nesta y Cafú. En el centro del campo, confío en el trío formado por Clarence Seedorf, Luka Modrić y Zinedine Zidane. En ataque, incluyo a mi leyenda Ricardo Kaká junto a Ronaldinho y Zlatan Ibrahimović.

Durante mi trabajo en Kooora, he publicado numerosos reportajes, historias y análisis, entre los que destacan:

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