Compartir Sigue a GOAL en Google

Thomas Tuchel, seleccionador de Inglaterra, advirtió a sus jugadores sobre repetir los errores que cometieron ante Argentina, si quieren lograr la victoria frente a España, subrayando la necesidad de afrontar el enfrentamiento con una mentalidad ofensiva y demostrar su capacidad para vencer a las grandes selecciones.

Anuncios

La selección de Inglaterra se prepara para afrontar un examen de máxima dificultad en el estadio Riyadh Air Metropolitano, el domingo, ante la selección de España, campeona del mundo, que posee una racha récord de 43 partidos consecutivos sin derrota.

La selección española ya se impuso a Inglaterra en la Liga de Naciones de la UEFA en el estadio de Wembley, pero el esperado duelo en Madrid se ha convertido en un partido decisivo que determinará al líder del grupo, según el diario británico "Mirror".

Tuchel considera que la selección de Inglaterra debe afrontar el encuentro con mentalidad ofensiva, creyendo en su capacidad de vencer a España, apoyándose en sus propios puntos fuertes.

Y no se limita a eso, sino que también tiene que ver con tener la confianza necesaria para superar a las mejores selecciones y lanzar un mensaje claro de cara al futuro: que Inglaterra es capaz de lograr victorias ante los grandes rivales.

Anuncios Anuncios

Tuchel afirmó: "Es un estadio enorme y una ocasión excepcional. Nos enfrentaremos a una selección que ha olvidado cómo se pierde, y por eso lo primero que hace falta es ofrecer un rendimiento al más alto nivel, y si lo conseguimos, nos dará un gran impulso anímico".

Related Topics

Próximos partidos ESP UEFA Nations League A 14:45 ING

Y añadió: "No se puede dar por segura la victoria cuando juegas ante España en su casa, pero creo que la mentalidad es muy importante. Hemos ganado hoy, y eso hace que afrontar este partido sea completamente distinto de lo que habría sido si no hubiéramos logrado el triunfo".

Y continuó: "Ese fue el primer paso, y ahora es importante que juguemos con la misma mentalidad que mostramos en nuestro estadio, que tomemos la iniciativa para atacarlos e intentemos convertir el partido en un duelo físico, imponiendo nuestros puntos fuertes al rival. Eso es lo que queremos ver".

Anuncios

Y prosiguió: "Nadie puede predecir el resultado de un partido de fútbol, pero es importante que mostremos la mentalidad de la que hablas, junto con el espíritu combativo, y lo haremos. Estoy totalmente convencido de nuestra capacidad para ofrecer esto".

La selección de Inglaterra había realizado un recorrido magnífico en el Mundial, antes de que sus esperanzas se desvanecieran con la derrota ante Argentina en semifinales, después de que sus jugadores retrocedieran y perdieran su capacidad de iniciativa, rindiéndose ante el rival.

Anuncios

Pero la selección inglesa logró desde entonces vencer a Francia en el partido por el tercer puesto, antes de perder ante España por 3-2 en el estadio de Wembley, luego superar a la República Checa y arrollar a Croacia por 7-0 en Rijeka, antes de lograr una nueva victoria sobre la selección croata, dirigida por Slaven Bilic, el jueves por la noche en el estadio de Wembley.

Tuchel cree que la selección de Inglaterra ha dado "grandes pasos adelante desde el verano" y ha logrado alcanzar el partido final al que aspiraba, lo que convierte el próximo duelo en una gran ocasión que impone enormes presiones sobre los jugadores.

Anuncios

El entrenador alemán afirmó: "Tenemos que superar los límites de nuestras capacidades y conocer cuál es nuestra verdadera posición. Todos sentimos que merecíamos un mejor resultado en el primer partido, y por eso queremos recuperar lo que perdimos en el segundo duelo".

Y añadió: "Creo que hemos alcanzado el nivel requerido y que estamos preparados para ganar el domingo. Sé lo que hace falta para lograrlo, y nadie puede garantizar en absoluto el resultado, pero considero que es el momento adecuado para poner a prueba hasta qué punto hemos progresado, superar los límites de nuestras capacidades y demostrar que nuestro proyecto es capaz de triunfar".

Anuncios

Tuchel también considera que la fortaleza de la selección española puede generar inquietud, pero no la convierte en un rival imbatible, señalando que el anterior duelo en el estadio de Wembley fue igualado, y que Harry Kane falló un penalti cuando el marcador reflejaba una ventaja de España por 2-1, lo que brindó a Inglaterra una verdadera oportunidad de remontar.

Y agregó Tuchel: "Nos costó algo de tiempo meternos en el ambiente del partido, y quizá fue nuestro peor inicio de todos, después de encajar un gol temprano ante una selección con mucha confianza, pero en cuanto recuperamos nuestra energía y empezamos a jugar con la misma fuerza que nos llevó a marcar el gol del empate, nos volvimos más fuertes".

Anuncios

Y continuó: "Hicimos una segunda parte muy buena, y es extraño que Harry fallara el penalti, y quizá ese fue el momento decisivo para nosotros, porque fuimos muy fuertes después y merecíamos ponernos por delante con un 3-1. Y fue muy difícil para el rival remontarnos aquel día".

Y prosiguió: "Cometimos un gran número de errores individuales determinantes en nuestro propio campo durante aquel partido, pero si analizamos a fondo los encuentros, incluso los partidos de España, encontraremos que cometió algunos errores decisivos en el pase ante Croacia, pero no fue castigada".

Anuncios

Y continuó: "España permitió a su rival crear numerosas ocasiones peligrosas ante Croacia, y aun así logró al final conseguir la victoria, y por eso no existe una selección imbatible".

Tuchel concluyó sus declaraciones afirmando: "Necesitamos ofrecer un rendimiento excepcional, y tenemos mucha confianza y estamos en constante evolución. Creo que hemos llegado exactamente a la etapa a la que aspirábamos, y sentimos que tenemos una oportunidad de recuperar lo que perdimos en el pasado duelo".