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President Trump Attends a FIFA Reception In New YorkGetty Images News
Karim Malim

Traducido por

Trump se pone en la piel de un analista técnico... y Harry Kane es el protagonista de la historia

H. Kane
Francia vs Inglaterra
Francia
Inglaterra
World Cup
Inglaterra vs Argentina
Argentina
España vs Argentina
España
Inglaterra
Francia
EE. UU.
Argentina
España

Un encuentro en el campo de golf… que terminó con críticas públicas a la selección de Inglaterra.

Tras más de una semana ausente del Mundial, el presidente estadounidense Donald Trump volvió al foco mediático, esta vez en el ámbito del fútbol, según informa el diario español «Marca».

Tras reunirse en la Torre Trump con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y otros directivos, Tramp elogió la organización del Mundial 2026, bromeó sobre una futura edición y criticó la forma en que se usa a Harry Kane en la selección inglesa.

Infantino confirmó que Trump se sentará a su lado en el palco de la final y entregará el trofeo al equipo campeón, como ya hizo en el Mundial de Clubes del año pasado.

Infantino elogió el papel de Estados Unidos en la organización del Mundial 2026 y destacó su éxito de audiencia y ventas, lo que llevó a Trump a comentar: «Resulta que somos un país obsesionado con el fútbol».

Además, expresó su deseo de que EE. UU. vuelva a organizar el torneo en el futuro.

Trump bromeó: «La próxima vez descartaremos a México y Canadá, y elegiremos otro país. Gianni ha propuesto China… Es un vuelo corto, a los jugadores les encantará».

Además, recordó un encuentro con el capitán inglés, Harry Kane, durante una partida de golf hace meses y realizó un análisis táctico inesperado.

Añadió: «Harry Kane estuvo magnífico, aunque quizá fue un error convertirlo en defensa; tomaron a su mejor jugador y lo pusieron atrás, lo cual resultó extraño».

Para cerrar, Trump celebró el éxito histórico del torneo y destacó que la edición de 2026 superó todas las expectativas en asistencia y audiencia.

Concluyó: «Este Mundial ha unido al mundo. Ha batido todos los récords y, con 16 selecciones más, es el mayor de la historia; parece varias Super Bowls a la vez».

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