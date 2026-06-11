Costa de Marfil jugará el Mundial 2026 sin aficionados. Muchos marfileños no obtuvieron a tiempo el visado para Estados Unidos, por lo que cancelaron sus viajes a la fase final.

Julien Kouadio Adonis, presidente de una asociación de aficionados marfileños, ha confirmado la noticia y criticado la política de visados estadounidense, que, a su juicio, excluye a muchos seguidores fieles de Les Éléphants.

Kouadio acusa al Gobierno de Donald Trump de excluir a seguidores de ciertos países, incluido el suyo: «Los aficionados han cancelado el viaje porque el Gobierno estadounidense no quiere ver en su territorio a aficionados de determinados países, entre ellos Costa de Marfil».

La decepción entre la afición es enorme, pues habían completado todos los trámites sin éxito.

«Esta situación nos duele, porque nos impide cumplir con nuestra misión: apoyar a nuestra selección», concluye.

El interés por el Mundial en Costa de Marfil era bajo: se esperaba que viajaran quinientos aficionados, cifra hoy inalcanzable por los visados.

El problema no es aislado: desde hace semanas se reportan trabas similares para hinchas de otros países africanos y de Oriente Medio que disputarán el Mundial de 2026.

Costa de Marfil comparte grupo con Ecuador, Alemania y Curaçao. El encuentro contra Alemania será en Toronto (Canadá), donde los requisitos de entrada son más flexibles, por lo que podría haber más seguidores marfileños.