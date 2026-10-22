El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que la estrella del baloncesto LeBron James ofendió a Estados Unidos al no permanecer quieto durante la interpretación del himno nacional estadounidense.

James, que actualmente juega con los Philadelphia 76ers, pareció imitar el movimiento del swing de un palo de golf y realizar gestos similares a lanzamientos de baloncesto mientras sonaba el himno nacional antes del partido inaugural de la temporada frente a los New York Knicks, este miércoles.

Lee también

Análisis: el Bayern Múnich y el Arsenal no reconocen las ausencias, y Kompany cambia de piel con facilidad

Mbappé iguala a Zidane y roza el récord de Benzema

Trump escribió, a través de su cuenta en la plataforma "Truth Social": "Mientras sonaba el himno nacional, ¡LeBron James ofende a nuestra patria! Dije desde el principio que es una mala persona, una vergüenza en todo el sentido de la palabra".

Y agregó: "¡LeBron James debe disculparse con todos los grandes guerreros y héroes estadounidenses, que sacrificaron sus vidas por la bandera estadounidense y por todo lo que representa nuestra patria!".

James no ha respondido, hasta ahora, a las últimas declaraciones de Trump, pero ambos ya se habían criticado mutuamente en varias ocasiones.

Las polémicas del himno

El himno nacional estadounidense se interpreta, ya sea grabado o en vivo, al comienzo de la mayoría de los partidos deportivos profesionales. Se espera que los jugadores y los aficionados permanezcan de pie durante su interpretación, cuando les sea posible, y se abstengan de moverse, mientras algunos de los presentes repiten su letra.

Esta tradición se ha convertido en motivo de disputa política durante los últimos diez años. En 2016, el exjugador de fútbol americano Colin Kaepernick se sentó y luego se arrodilló sobre una rodilla durante la interpretación del himno, en protesta por la violencia policial y el racismo en Estados Unidos.

Trump dirigió entonces duras críticas a Kaepernick, y posteriormente se atribuyó el mérito de que el jugador no encontrara un equipo con el que seguir jugando. Pero suavizó su postura años después, al decir que Kaepernick debería "tener otra oportunidad" de jugar en la liga de fútbol americano.

En 2018, Trump insinuó que LeBron James no es inteligente, después de que el jugador de baloncesto dijera que "nunca se sentaría frente a" el presidente.

Ese mismo año, James —que apoyaba al expresidente Joe Biden— afirmó que Trump dio a los racistas "una oportunidad de aparecer y hablar en voz alta sin miedo".