Trump ignora a la selección estadounidense en la noche inaugural

A pocas horas del debut de Estados Unidos en el Mundial 2026, medios locales aseguran que el presidente Donald Trump no asistirá al partido inaugural contra Paraguay.

Según «The Athletic», que cita fuentes informadas, el mandatario no estará en el estadio de Los Ángeles, sede del encuentro del viernes, primer partido de Estados Unidos en casa en esta histórica edición.

La Casa Blanca y el Departamento de Estado aún no han confirmado ni desmentido la información.

Un portavoz del Departamento de Estado confirmó que el secretario de Estado, Marco Rubio, encabezará una delegación gubernamental de alto nivel que incluirá a los secretarios de Transporte y Seguridad Nacional, Sean Duffy y Marko Mullen, respectivamente.

El encuentro corresponde al grupo que comparten Paraguay, Australia y Turquía.

Estados Unidos organiza el torneo junto con México y Canadá, en la edición más grande de la historia, con 48 selecciones y 104 partidos hasta la final.

El torneo comienza hoy con México-Sudáfrica en el Azteca, un día antes del debut estadounidense.