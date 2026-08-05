Un informe periodístico reveló que el presidente de la Federación Internacional de Fútbol, Gianni Infantino, ofreció a Marruecos albergar el partido final del Mundial 2030 a cambio de un solo favor, en medio de la creciente crisis que amenaza su futuro al frente de la FIFA.

Según lo publicado por el diario británico The Times , Infantino, quien se encuentra actualmente en Marruecos, prometió conceder al reino el derecho a albergar la final del Mundial 2030 en el nuevo estadio Hassan II de la ciudad de Casablanca, a condición de que anuncie públicamente su apoyo frente a las crecientes presiones que exigen su salida.

Marruecos acoge la fase final de la Copa del Mundo 2030 en asociación con España y Portugal, mientras que tres partidos inaugurales se disputarán en Sudamérica, en conmemoración del centenario de la primera edición del torneo.

Marruecos aspira a albergar el partido final en el estadio Hassan II, cuya capacidad es de 115.000 espectadores, y que está previsto que se convierta en el mayor estadio de fútbol del mundo una vez concluida su construcción, mientras que el estadio Santiago Bernabéu se considera el rival más destacado para acoger la final.

El informe señaló que Infantino está preocupado por la disminución del apoyo que recibe de algunos de sus aliados, entre ellos Arabia Saudí, que acoge la fase final de la Copa del Mundo 2034, en un momento en que aumenta la oposición europea al presidente de la FIFA tras el fracaso de su proyecto de venta de una parte de los derechos comerciales de los torneos de la Federación Internacional a inversores del sector privado.

El príncipe Ali bin al-Hussein, presidente de la Federación Jordana, acusó ayer martes a Infantino de practicar el chantaje, al presionar a la Federación Jordana para que respaldara su campaña de reelección como presidente de la FIFA.

En un contexto relacionado, la exestrella portuguesa Luís Figo se sumó a la lista de críticos de Infantino, exigiendo su salida inmediata de la presidencia de la FIFA.

Figo describió las actuaciones del presidente de la Federación Internacional como «las más despreciables, engañosas y egoístas» que ha visto en el mundo del fútbol, y añadió que Infantino «ha degradado el cargo que prometió desarrollar, ha mentido, ha engañado y ha buscado servir a sus intereses personales en lugar de servir al juego», subrayando que ha llegado el momento de salvar al fútbol mediante su marcha.

Estos acontecimientos se produjeron, además, después de que Arsène Wenger, director de desarrollo del fútbol mundial en la FIFA, anunciara su no participación en el proyecto de venta de los derechos comerciales, asegurando que se enteró de ello a través de los medios de comunicación, y que la decisión de retirarse fue «necesaria e indiscutible».

Wenger añadió que cree en la necesidad de que exista una FIFA independiente que trabaje con transparencia e integridad y que sirva al fútbol mundial, en una postura considerada como un claro intento de distanciarse de la crisis que atraviesa la Federación Internacional en el período actual.