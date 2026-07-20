«Trucos sucios»... Indignación mundial por el tropiezo de Argentina

Al concluir la final del Mundial entre Argentina y España, los jugadores argentinos incumplieron los protocolos habituales de la ceremonia de premiación, según el diario «AS».

Según el diario, los subcampeones ignoraron la tradición de felicitar al rival y, en lugar de mirar el podio, se volvieron hacia su afición aún en la grada.

Este gesto, inusual en una entrega de premios, cerró un partido en el que Argentina se centró más en las jugadas sucias que en el fútbol.

La calma de Scaloni y la emoción de Messi aliviaron la tensión previa al choque entre Molina y Paredes con Rodri, Eric García y Javi, que acabaron en el suelo.

El periódico prosiguió: Este gesto no gustó al público español ni a los aficionados neutrales. En el vestuario argentino reinó la consternación y las críticas se multiplicaron. La actitud de Argentina en el Mundial ha molestado a seguidores de todo el mundo.

También compartió un vídeo del exjugador brasileño Denilson, quien grabó la escena en el estadio y escribió en X: «Tío, esto es duro... Argentina le da la espalda a la campeona, España».

La cuenta de Juanca, centrada en la Fórmula 1, añadió: «Los argentinos le dan la espalda a España al levantar la copa. ¡Qué falta de elegancia y qué mala forma de perder!».

La escena también fue destacada por periodistas y medios, como el comentarista de ESPN Mark Ogden: «Los jugadores de Argentina dan la espalda a la ceremonia de entrega de la copa a España».

Tras el pitido final, algunos jugadores y miembros del cuerpo técnico argentino agredieron a las estrellas de España, lo que provocó aún más descontento.