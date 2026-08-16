Es muy probable que Troy Parrott cambie el AZ por el Real Betis. Según el periodista de fichajes Mounir Boualin, de Soccernews, las negociaciones entre los clubes han entrado en la fase final.

West Ham United ya se interesó recientemente de forma concreta por Parrott, pero se encontró con la negativa del AZ. Voetbal International informó de que el club de Holanda Septentrional dijo «no» a una importante oferta de los ingleses, que entretanto han pasado a centrarse en Joël Piroe (Leeds United).

Eso es una excelente noticia para el Betis, que quiere adelantarse a la competencia y presentar al irlandés al público lo antes posible. Qué cantidad exacta tiene en mente el AZ por el traspaso es algo que se desconoce.

Eso sí, parece seguro que habrá que poner sobre la mesa más de 17,5 millones de euros. Esa era la cantidad que West Ham estaba dispuesto a pagar por Parrott, que tiene contrato en el AFAS Stadion hasta mediados de 2029.

El goleador de 24 años está siendo suplente esta temporada debido a su deseo de salir y mostró total comprensión con la decisión del entrenador Leeroy Echteld de señalar a Mexx Meerdink como nuevo delantero centro titular.

Parrott llegó en el verano de 2024 procedente del Tottenham Hotspur por unos cuatro millones de euros, después de haber causado una gran impresión en el Excelsior durante la temporada 2023/24, en calidad de cedido.

Parrott tenía que llenar un gran vacío en Alkmaar tras la salida de Vangelis Pavlidis al Benfica, pero ha rendido a un nivel más que notable con 51 goles y 17 asistencias en 97 partidos.

En diciembre, Parrott también se hizo un nombre a nivel internacional. Con dos goles ante Portugal y tres frente a Hungría, mantuvo personalmente vivo el sueño irlandés del Mundial. La clasificación para la fase final acabó escapándose por muy poco.