Troy Parrott se despide definitivamente del AZ y firma un atractivo traspaso a LaLiga

Troy Parrott ha completado por completo su traspaso al Real Betis. El delantero irlandés deja el AZ por el club español, según ha anunciado el conjunto de Alkmaar.

Parrott está agradecido por su etapa en el AZ y, en su despedida, se dirige al grupo de jugadores y al cuerpo técnico. “Los dos últimos años han sido hasta ahora los mejores de mi vida. Cuando llegué aquí, hacía tiempo que veía el fútbol de otra manera.”

Según sus propias palabras, la etapa en Alkmaar le ha aportado mucho al delantero. “Todos en el AZ me han ayudado a encarrilar de nuevo mi carrera y a poder dar ahora este paso a España”, afirma. “No puedo agradeceros lo suficiente los días que hemos pasado juntos. Los recuerdos que hemos creado juntos los llevaré conmigo para siempre.”

También el director técnico Niels van Duinen recuerda con buenas sensaciones la etapa de Parrott en Alkmaar. Considera el desarrollo del irlandés un bonito ejemplo para otros jugadores. “Ha sido muy bonito seguir de cerca la evolución de Troy durante los últimos años en los que ha estado activo en los Países Bajos.”

Según Van Duinen, el traspaso a España demuestra qué pasos pueden dar los jugadores desde Alkmaar. “Lo ha hecho fantásticamente y desde ahora sirve como un bonito ejemplo para muchos chicos que crezcan después de él y que algún día quieran dar desde el AZ el salto a la Liga de Campeones o a una de las cinco grandes ligas.”

Van Duinen subraya además que el AZ no solo se despide de una pieza importante en el plano deportivo. “No solo le echaremos de menos como futbolista, sino sobre todo como persona. Este paso lo tiene más que merecido.”

El atacante llegó en el verano de 2024 procedente del Tottenham Hotspur por unos cuatro millones de euros, después de haber causado una gran impresión en el Excelsior durante la temporada 2023/24 en calidad de cedido.