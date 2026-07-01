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Loai Mohamed

Traducido por

Troussard y Tielemans se enzarzan... La tensión se apodera de Bélgica ante Senegal

Y. Tielemans
L. Trossard
Belgium vs Senegal
Belgium
Senegal
World Cup
Bélgica
Senegal
EE. UU.

Enfrentamiento acalorado entre los dos «diablos rojos» tras ir perdiendo por dos goles

El partido entre Bélgica y Senegal en el Mundial 2026 se vio marcado por un tenso altercado entre Leandro Trossard y el capitán Yuri Tielemans.

La tensión estalló durante la pausa de hidratación en la segunda parte, cuando ambos se enzarzaron en una acalorada discusión en el campo, hasta que compañeros y el cuerpo técnico los separaron.

La tensión refleja la presión que sufre la selección belga, ya que el altercado ocurrió tras encajar dos goles de Senegal; aún así, el equipo logró empatar en los últimos minutos, por lo que el partido terminó 2-2.

El incidente alimenta las dudas sobre el clima interno del equipo en un momento delicado.

El ganador de este partido se medirá en octavos al vencedor del duelo entre Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina.

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