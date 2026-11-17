Compartir Sigue a GOAL en Google

Concluyeron los partidos de la cuarta jornada de la clasificación para la Copa Africana de Naciones 2027 con una gesta de Marruecos y un sorprendente tropiezo del resto de selecciones árabes, a excepción de Comoras.

Anuncios

Los partidos de la cuarta jornada en los 12 grupos se disputaron entre el lunes y el martes, en medio de una gran emoción.

Dura derrota de Sudán y tropiezo de Somalia

El primer día solo una selección árabe disputó su partido de la cuarta jornada: Sudán, que sufrió una sonora derrota ante Senegal.

Sudán cayó por 4-2 y se hunde en el fondo del Grupo 10 con 3 puntos, mientras que Senegal lidera la clasificación con 10 puntos.

Por su parte, Somalia perdió por la mínima ante Ghana y ocupa la última posición del Grupo 3 sin puntos, mientras que Ghana es tercera con seis puntos.

Anuncios Anuncios

Segundo día: resultados decepcionantes para los árabes

Siete selecciones árabes disputaron sus partidos este martes, con resultados pobres en líneas generales.

Related Topics

Egipto empató sin goles en su visita a Malaui y dejó escapar dos puntos importantes. Los egipcios ocupan la segunda plaza del Grupo 2 con 8 puntos, por detrás de Angola, que suma diez, y por delante de Malaui, con cuatro.

Libia y Túnez empataron a un gol, por lo que cada equipo sumó un punto.

Anuncios

La selección libia es segunda del Grupo 8 con 4 puntos, por detrás de Uganda, que tiene seis, mientras que Túnez es última con 3 puntos. Un empate que decepciona a ambos equipos.

Argelia sufrió una dura derrota por 3-0 en Togo, aunque se mantiene líder con 7 puntos, uno más que Togo y dos más que Zambia.

Anuncios

Los malos resultados continuaron con la derrota de Mauritania ante Burkina Faso por 3-1. El conjunto árabe ocupa la tercera posición del Grupo 6 con 3 puntos y queda fuera de la carrera por la clasificación.

Marruecos y Comoras se libran del tropiezo

Marruecos y Comoras fueron las únicas selecciones árabes que lograron ganar en esta jornada.

Anuncios

Marruecos venció por la mínima a Níger en su casa y lidera el Grupo 1 con 12 puntos, con lo que se clasifica para la fase final con pleno de victorias.

La victoria marroquí llegó gracias a un único gol de Abdellah Ouazane en el minuto 22, tras aprovechar un magnífico pase de Brahim Díaz, que puso por delante al conjunto local en un partido nada sencillo ante Níger, que intentó remontar pero no consiguió marcar en todo el encuentro.

Anuncios

Marruecos había arrancado su andadura con un triunfo por 2-0 ante Gabón y repitió el mismo resultado frente a Lesoto, antes de golear a Níger por 5-1. En la cuarta jornada volvió a derrotar al mismo rival por la mínima y mantuvo su trayectoria impecable.

Por su parte, Comoras se impuso por la mínima a su anfitrión congoleño.

Anuncios

Comoras es segunda del Grupo 7 con 7 puntos, por detrás del líder, Camerún, que suma 10, y por delante de Namibia, con 3. Así, el conjunto árabe se acerca a la clasificación para la Copa Africana de Naciones.