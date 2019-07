Troglio no le cierra la puerta a la Selección de Panamá

"Acabo de llegar a Olimpia, pero veremos el destino", dijo el técnico argentino al ser consultado sobre una posible oferta.

Pedro Troglio no le escapó a los rumores sobre un posible interés de Panamá para ser el nuevo seleccionador, tras la visita de Olimpia sobre Árabe Unido por la Copa Premier Centroamericana.

"A uno le encantaría, sigo mucho el fútbol de Concacaf, Panamá tiene buenos jugadores", declaró el técnico argentino ante los periodistas en conferencia de prensa. Y amplió: "Acabo de llegar a Olimpia, pero veremos el destino".

Pese a ser un nombre en agenda para reemplazar a Julio Dely Valdés en la selección canalera, el exentrenador de Gimnasia e Independiente continuará en el cuadro albo tras su arribo en junio pasado.

El artículo sigue a continuación

“Dije que tengo que un contrato y soy de respetar, nadie me ha llamado oficialmente, sería un despropósito. No dejaría un club cuando solo tengo 15 días, di mi palabra acá y estoy feliz, mi sueño es seguir y ser campeón y además mi familia estará llegando mañana, no tengo cláusula para salir”, aclaró en su regreso a Honduras.