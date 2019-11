Troglio: "El récord de puntos queda en la nada si no salimos campeones"

Liga Nacional de Honduras: El entrenador de Olimpia dijo que solo sirve el título, antes de jugar el primer partido del pentagonal final ante Vida.

Este sábado, Olimpia debuta en el pentagonal final enfrentando a Vida en el Estadio Municipal Ceibeño. En la previa del cotejo, el que habló fue el entrenador de los Blancos, Pedro Troglio, quien tiene claro que se viene la parte más importante del año en el fútbol hondureño.

"Nosotros ya dejamos en el pasado lo de las vueltas, ahora enfrentamos a lo más importante y lo que indica es ganar la pentagonal para estar felices, en caso de no conquistarla, prepararnos para disputar una final. Los que pelean esta fase también son clubes fuertes, Marathón está muy parejo y si Motagua la pasa bien en la Liga Concacaf va a llegar agrandado a la pentagonal", comenzó diciendo el argentino ante la prensa.

Sobre el choque frente a Vida, el último rival de la fase regular, indicó: "Será un partido diferente porque el de las vueltas ellos estaban nerviosos por clasificar y ahora ya tienen el boleto, Vida no tiene la responsabilidad de salir campeón y sería un sueño para ellos, siempre son un equipo duro".

Al mismo tiempo, aseguró que el récord de puntos en el Apertura no vale de nada si no viene acompañado de un título. "Eso queda en la nada si no salimos campeones, solo son estadísticas, la intención es esa y cualquier número es anecdótico, sabemos que tenemos que ir por ese camino, cada partido será una final, vamos a enfrentar a Motagua, Marathón, UPN y Vida nos darán la pelea", explicó.

Sobre si son los máximos favoritos, analizó: "Nos dan como favoritos porque ganamos las vueltas pero los principales somos los tres equipos grandes".