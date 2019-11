Troglio: "Con diez jugadores defendiendo, no hay manera de entrar"

Primera División de Honduras: El DT de Olimpia resaltó el planteo de Vida, al cual su equipo no pudo doblar y le hizo empezar con caída la pentagonal.

Olimpia, el equipo que llegaba a la pentagonal como el número 1 del Apertura 2019, fue sorprendido por Vida en su visita a La Ceiba y ahora deberá remontar en esta recta final hacia el título.

Pedro Troglio, entrenador del conjunto albo, justificó la complejidad del partido por el planteo realizado por su rival, que festejó con su victoria 2-1.

"Es difícil cuando se defienden con mucho", manfiestó el técnico argentino luego del traspié en su estreno. "Fue un partido difícil de explicar, estábamos haciendo las cosas bien, en el primer tiempo dominamos el partido. La única manera que tenían era con la pelota parada, le entregamos y ahí tuvieron su gol", amplió.

Pese a la adversidad, Troglio no baja los brazos y confía en una remontada. "Tenemos una posibilidad, vamos a seguir peleando hasta el final porque todavía podemos. Confiamos en que podemos ganar los tres partidos. Es un arranque que no esperábamos, pero quedan tres partidos más. Esto no está terminado", aseveró.

Por último, el técnico de Olimpia comparó otros resultados sorpresivos que se produjeron para entender la caída con Vida: "El otro día que perdimos ante Saprissa (en la Liga Concacaf) estaban todos sorprendidos y hoy (sábado), la final de la Libertadores se define en dos minutos. Son partidos, son momentos, Vida aprovechó con lo que pudo. Con diez jugadores defendiendo, no hay manera de entrar".