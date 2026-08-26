Tristan Gooijer parece dispuesto a continuar su carrera en el Lommel SK. Aunque su traspaso todavía no ha sido anunciado oficialmente por el Ajax ni por el club belga, el lateral derecho de 21 años ya se ha despedido del Ajax a través de Instagram.

«Después de todos estos años, llega a su fin mi etapa en el Ajax», comienza Gooijer. Junto a su texto, publica un vídeo con varios momentos destacados de su etapa en Ámsterdam.

«Entré en la cantera con 11 años con un solo sueño: llegar algún día al primer equipo. Como pequeño aficionado en la F-Side, es aún más especial que al final yo mismo haya podido vestir la camiseta del Ajax en el ArenA».

«Agradecido a todos los que han formado parte de mi camino y orgulloso de haber podido jugar para este maravilloso club. A veces puedes sentirte decepcionado con las personas sin perder tu amor por el club», añade Gooijer, dejando además un pequeño dardo. No queda claro a quién se refiere. «Ajacied para siempre».

Ajax y Lommel llegaron hace ya algún tiempo a un acuerdo por una cantidad de traspaso de cerca de medio millón de euros por el defensa. Sin embargo, las negociaciones entre Gooijer y el club belga se desarrollaron posteriormente de forma tan complicada que, en un principio, parecía que la operación iba a caerse.

Eso ha cambiado mientras tanto. De Telegraaf informó el pasado fin de semana de que el traspaso vuelve a estar cerca y de que las partes implicadas están a punto de alcanzar un acuerdo definitivo.

Gooijer disputó trece partidos con el primer equipo del Ajax y además jugó cincuenta encuentros con el Jong Ajax. La temporada pasada fue cedido al PEC Zwolle, donde disputó un total de 25 partidos.