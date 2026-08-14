El equipo del Al Hilal logró acaparar todas las miradas durante 9 minutos del enfrentamiento ante el Al Faisaly que enfrentó a ambos equipos, la tarde de este viernes, en el marco de la primera jornada de la Liga Roshn de Profesionales.

El Zaeem consiguió marcar 3 goles a través del francés Karim Benzema, el brasileño Malcom de Oliveira y el portugués Rúben Neves durante los minutos 19, 26 y 28.

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La diferencia de tiempo desde el primer gol hasta el tercero es de solo 9 minutos, lo que demuestra la gran potencia ofensiva del Zaeem.

Y según lo mencionado por la red de estadísticas futbolísticas "Opta", el Al Hilal no ha dejado de marcar en ninguna de las ocasiones de los partidos inaugurales de la Liga Roshn de Profesionales.

El Al Hilal aspira a conseguir el título después de fracasar en llegar a la cima durante las dos temporadas pasadas, lo que provocó una oleada de ataques contra el entrenador y los jugadores.



