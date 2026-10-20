El delantero estrella del vigente campeón tuvo que ser sustituido por lesión ante su exclub en el minuto 19, con el marcador 0-0. Dembélé se lesionó durante una carrera con un rival, sin que este interviniera directamente. Tras acelerar, el atacante se detuvo de repente y se llevó la mano al muslo izquierdo.

Las cámaras captaron el rostro de Dembélé, desencajado por el dolor, y pronto quedó claro que no podía continuar. Para el PSG, la lesión del campeón del mundo en 2018 es una mala noticia, pues últimamente había recuperado su mejor nivel. Esta temporada suma cuatro goles y seis asistencias en diez partidos oficiales. El jugador de 29 años acumuló seis contribuciones de gol en solo dos encuentros de la Liga de Campeones y destacó especialmente en la victoria por 4-2 ante el Manchester City la semana pasada.

El entrenador Luis Enrique dio entrada en lugar de Dembélé al exdelantero del Barça Ferran Torres. En el minuto 25, este desperdició una ocasión clarísima: tras una gran dejada de cabeza de João Neves, remató sin marca y echado hacia atrás, pero Joan García respondió con una brillante parada.

El FC Barcelona, que ya arrastraba problemas de lesiones, también tuvo que hacer un cambio pronto. Dani Olmo, exjugador del Leipzig de 28 años, se lesionó en un duelo con Vitinha en el centro del campo. Hansi Flick decidió sustituirlo por Fermín López.

La primera parte estuvo cerca de dejar una tercera sustitución por lesión. El defensa del PSG Willian Pacho, tendido en el suelo tras un duelo con Fermín López, recibió accidentalmente un golpe de la bota de López en la frente. Ilya Zabarnyi comenzó a prepararse por precaución, pero Pacho pudo seguir jugando.

En lo futbolístico, el partido entre el líder y el segundo clasificado en el Parque de los Príncipes no defraudó las altas expectativas. El PSG dispuso de tres buenas ocasiones solo en los primeros diez minutos, mientras que, en el otro extremo, Anthony Gordon se quedó por muy poco sin poder rematar desde cerca un centro de Lamine Yamal.

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En el minuto 38, Désiré Doué premió la superioridad de los locales con el gol que abrió el marcador. Tras recuperar el balón en campo del Barça, el internacional francés no se lo pensó dos veces y colocó un disparo con la derecha desde 17 metros en la esquina inferior izquierda.

La serie de lesiones continuó tras el descanso y el empate de Xavi Espart (55'). El extremo izquierdo del París Khvicha Kvaratskhelia sufrió una lesión y tuvo que abandonar el césped apoyado en dos miembros del cuerpo médico. Maghnes Akliouche, fichaje de 50 millones de euros, lo sustituyó (59').