¡Triple golpe para Portugal! Bernardo Silva, Ruben Dias y Joao Palhinha dejan la selección antes del decisivo duelo ante Gales

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Portugal pierde a tres jugadores importantes antes de su último partido de la fase de grupos de la Liga de Naciones, ante Gales. Ruben Dias y Joao Palhinha son baja por sanción, mientras que Bernardo Silva ha regresado a casa tras una evaluación médica.

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La triple baja trastoca los planes de Jorge Jesus

Portugal afronta un importante problema para confeccionar el equipo de cara al decisivo partido del martes contra Gales en Cardiff, después de que Ruben Dias, Joao Palhinha y Bernardo Silva hayan abandonado la concentración de la selección. La noticia llega en un momento delicado para Portugal, que aún acusa la sorprendente derrota en casa por 4-1 ante Dinamarca en Braga . Aunque ya se esperaba que Dias y Palhinha se perdieran el viaje por motivos disciplinarios, la baja de Silva supone el golpe más importante para la preparación del equipo.

La Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) confirmó que Silva, que ejerció de capitán y marcó el único gol del equipo en la derrota ante los daneses, no viajará con el grupo tras ser considerado no apto físicamente. El centrocampista había comenzado el partido contra Dinamarca en el banquillo, pero entró como suplente en la segunda parte. Un comunicado oficial publicado en la web de la federación aclaró la situación de salud del jugador. «Bernardo Silva fue evaluado clínicamente y considerado no apto por el Departamento de Salud y Rendimiento de la FPF, y también fue liberado», explicó el organismo, según un informe de O Jogo.

Las sanciones de Dias y Palhinha complican los planes

Además de la preocupación por la lesión de Silva, Jorge Jesus tendrá que prescindir de dos piezas clave de su estructura defensiva. Tanto el defensa del Manchester City Ruben Dias como el centrocampista del Benfica Joao Palhinha vieron tarjetas amarillas durante la dura derrota ante Dinamarca, lo que acarrea sendas sanciones automáticas de un partido. Sus ausencias dejan un vacío importante en la zona defensiva mientras Portugal intenta recuperarse de su primer encuentro desde la despedida oficial del legendario delantero Cristiano Ronaldo.

Pese a estas bajas destacadas, Portugal sigue dependiendo de sí mismo en el Grupo A4. Actualmente lidera la clasificación con 12 puntos y aventaja en tres al segundo, Dinamarca. Con 24 jugadores aún en la expedición, un solo punto en Gales bastaría para asegurar el primer puesto y ser cabeza de serie en el próximo sorteo de cuartos de final.

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Jorge Jesus exige una reacción inmediata

Sin embargo, el peso psicológico de la reciente humillación ante Dinamarca sigue preocupando al cuerpo técnico. Al dirigirse a los aficionados en las redes sociales tras la histórica derrota en Braga, Jesus reconoció que su equipo estuvo muy por debajo de lo esperado. El veterano entrenador, que sustituyó a Roberto Martinez en el banquillo, habló con franqueza sobre la actuación, aunque se mostró optimista respecto a los progresos generales del equipo. Pidió a sus jugadores que permanecieran unidos mientras se preparan para el ambiente hostil que se espera en el Cardiff City Stadium.

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«No siempre conseguimos el resultado que queremos. Ayer no estuvimos a nuestro mejor nivel, pero un partido no borra todo el trabajo que hemos estado haciendo», publicó Jesus en su cuenta oficial de Instagram. «Cuatro victorias en cinco partidos y seguimos primeros de grupo. Ganamos juntos y perdemos juntos. Ahora toca analizar, aprender de nuestros errores y seguir trabajando, unidos y decididos a alcanzar nuestros objetivos».

Últimos preparativos para el duelo en Cardiff

El equipo realizó una última sesión de recuperación a puerta cerrada en la ciudad deportiva del Braga antes de volar a la capital galesa. Está previsto que la selección entrene el lunes en el estadio del partido, lo que dará a los 24 jugadores restantes la oportunidad de adaptarse al entorno. El cuerpo técnico buscará una actuación defensiva mucho más sólida que la del sábado, cuando los goles de Pierre-Emile Hojbjerg y Joachim Andersen, junto con un doblete de Rasmus Hojlund, condenaron a Portugal a una dura derrota.

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Gales, que ocupa actualmente el último puesto del grupo con solo tres puntos, espera aprovechar las bajas de Portugal. Sin embargo, para Jesus y sus jugadores, el objetivo sigue claro: evitar la derrota y conservar su condición de cabeza de serie entre la élite europea.