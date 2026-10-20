El egipcio Mahmoud Hassan "Trezeguet", extremo del Al Riyadh saudí, va en busca del trono del portugués Rúben Neves, centrocampista del Al Hilal, en la Roshn League, durante el enfrentamiento ante el Al Diriyah.

El Al Riyadh se mide al Al Diriyah, este martes, en el estadio Príncipe Faisal bin Fahd de la capital saudí, Riad, en la décima jornada de la Roshn League saudí.

El once titular del Al Riyadh contó con la participación de Trezeguet en la línea ofensiva, junto al extremo francés Teddy Okou.

Según la red de estadísticas "Opta", Trezeguet busca su tercer gol en la presente temporada de la Roshn League, después de haber marcado dos goles de dos disparos en los partidos anteriores, con un porcentaje de acierto del 100%.

Próximos partidos AHL Premier League 13:00 QAN

Solo supera a la estrella egipcia Rúben Neves, quien también ha marcado 3 goles con el Al Hilal de 3 disparos a la portería rival, igualmente con un porcentaje de acierto del 100%.

Cabe recordar que Trezeguet fichó por el Al Riyadh durante el pasado mercado de fichajes de verano en una operación como agente libre, tras rescindir su contrato con el Al Ahly egipcio.