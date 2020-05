Trezeguet llenó de elogios a Gallardo: "Para el hincha de Boca es una pesadilla constante"

El exdelantero del Millonario no tuvo pelos en la lengua para hablar sobre el Muñeco. Además, se refirió a su pelea con Cavenaghi.

Desde joven, David Trezeguet reconoció su fanatismo por en todos lados. Con una carrera exitosa en el Viejo Continente, sellada con una Copa del Mundo en su currículum vitae, el francés cumplió su sueño y llegó a Núñez en el peor momento: defendió los colores en la segunda categoría.

Los hinchas millonarios le estarán eternamente agradecidos, aunque poco supieron acerca de las razones por las cuales se fue de la institución. Trascendidos y datos difusos, lo cierto es que nunca se dijo abiertamente que hubiese existido esa famosa pelea entre él y Fernando Cavenaghi, ídolo del club.

"Con Cavenaghi traté de contactarme telefónicamente para poder dialogar si había algún inconveniente. No respondió a mis llamados. Lo mismo pasó con Gallardo y Francescoli: intenté comunicarme para tener una respuesta más allá de lo positivo o negativo", contó el atacante en diálogo con Directv Sports. No tuvo vueltas para asumir esa discusión y rispidez.

Dando más detalles al respecto, comentó: "Me comunicaron la decisión de que no continuaría muy indirectamente cuando yo pretendía que tipos que viven el fútbol, que estuvieron en el fútbol, me dijeran abiertamente que no me querían más".

"Cavenaghi no me contestó y si no me contestás el teléfono cuando te llamo no hay intención de aclarar. Gallardo ha demostrado sus cualidades y para el hincha de Boca es una pesadilla constante", cerró. ¿No quedaron dudas, no?