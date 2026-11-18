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Nicolò Tresoldi adelanta a Endrick en la pugna por fichar por el Milan, que busca un nuevo delantero de cara al próximo mercado de invierno.

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El internacional brasileño promete fidelidad al Real Madrid, mientras que el ítalo-alemán quiere fichar por el Milan: un deseo que comparten sus agentes y su familia.

El delantero, nacido en 2004, ya ha marcado 18 goles esta temporada entre el Brujas (8 en liga, 5 en la Champions League y 1 en la Supercopa de Bélgica) y la selección alemana sub-21 (4).

Tresoldi quiere ir al Milan y el Milan quiere a Tresoldi, pero ambos deben contar con el Brujas. El club belga, respaldado por un contrato hasta junio de 2029, preferiría retenerlo al menos hasta el final de esta temporada. Pero todo tiene un precio: según La Gazzetta dello Sport, la puja parte de 60 millones de euros, prácticamente el doble de las ofertas rechazadas el verano pasado.

Estas cifras no asustan al propietario del Milan, Gerry Cardinale, dispuesto a negociar en persona como ya ocurrió con Gonçalo Ramos y Diego Moreira.

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El objetivo es reforzar aún más al equipo entrenado por Ruben Amorim en la lucha por clasificarse para la Champions League.

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Quien le dejaría sitio sería el joven italiano Francesco Camarda, al que se cedería, quizá al extranjero.

Mientras tanto, el periodista de La Gazzetta dello Sport Stefano Agresti escribe: «Tresoldi es un delantero joven y bueno. Todavía no lo hemos visto en un equipo más ambicioso que el Brujas, pero la sensación es que tiene cualidades para destacar también en clubes de primer nivel. En definitiva, un jugador así le viene bien a cualquiera. No por casualidad cuesta unos 60 millones, que no es poco. Por supuesto, Tresoldi también le vendría bien al Milan, que lo busca con insistencia y por el que él querría fichar, ya que además es aficionado del club».

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«El problema, en este caso, es que el Milan acaba de comprar a otro delantero centro, Gonçalo Ramos, por una cifra importante: 75 millones. Es cierto que el portugués ha decepcionado hasta ahora, al menos de cara al gol, pero ¿estamos seguros de que, al sumar a Tresoldi, el Milan no corre el riesgo de echar a perder una inversión que acaba de hacer? Son dos delanteros centro, no dos jugadores de área estáticos, pero ambos están hechos para jugar solos arriba. Es legítimo tener dudas sobre su compatibilidad y sobre los efectos positivos de dos operaciones tan caras en la misma posición».

«Una provocación: Tresoldi, más que al Milan, le vendría bien a la Juve. Tiene delanteros que son solo medio nueves, Kolo Muani y Woltemade, y necesitaría un delantero centro de verdad para mejorar un equipo incompleto (y también para sacar más partido al francés y al alemán). Pero cuesta esos 60 millones, que son muchos. Y Cardinale, por su parte, parece dispuesto a gastarlos».