Tresoldi: «Como un derbi, ¡una pasada! He hablado con Klopp y Mancini»

Nicolò Tresoldi, delantero del Club Brujas, habló ante los micrófonos de Sky Sport al término del partido de Champions League que ganaron por 4-3 al Inter, en el que fue decisivo con un triplete: «Estoy casi más nervioso ahora que en el campo. Ha sido una noche increíble, indescriptible. He soñado muchas veces con una noche así. Es fantástico».





¿Qué alegría supone para ti como aficionado del Milan?

«Recibí muchos mensajes de aficionados del Milan antes del partido. Estoy feliz sobre todo por el Brujas y por todo el fútbol belga. Para mí era un poco como un derbi. Ha sido una pasada».





¿Y la selección italiana?

«Eso es otra cosa importante. Se habla mucho y también se dicen cosas que no son ciertas. Yo sé lo que he dicho. Estoy contento con el camino que estoy recorriendo con Alemania y después veremos. Hay muchos delanteros mejores que yo».





¿Qué temíais del Inter?

«Preparamos el partido sabiendo que es el equipo más fuerte de Italia y uno de los más fuertes del mundo. Sabíamos que teníamos que presionarlo arriba para aprovechar los errores que pudiera cometer y ser eficaces de cara a portería. También nos divertimos. El entrenador nos dijo que no tuviéramos miedo y que jugáramos hombre a hombre».





¿Corríais más rápido?

«Sabemos que somos muchos jugadores jóvenes que corremos rápido y corremos mucho. También tuvimos un poco de suerte al ponernos por delante. Ellos también fallaron muchos goles. Fue un partido que se decantó a nuestro favor. En la segunda parte jugamos realmente bien».





¿Qué te falta para decir que sí a la selección italiana?

«He hablado con Klopp y Mancini, y con las federaciones. Les he dicho cómo lo veo yo. Lo importante es que lo entiendan. Nací y crecí en Italia. Veremos. Ahora tenemos una Eurocopa que queremos ganar. Es un objetivo mío. Después ya se verá». -