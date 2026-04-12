Tres trabajan en el reino... La Federación Saudí negocia con cinco entrenadores para suceder a Renard

A dos meses del Mundial en Estados Unidos, Canadá y México, persiste el debate sobre el futuro del seleccionador francés de Arabia Saudí, Hervé Renard.

El diario «Al-Sharq Al-Awsat» informó el martes, citando fuentes fiables, que hay un 30 % de posibilidades de que Renard renuncie, no obstante, la Federación prefiere ser prudente y decidir con calma, pues apenas quedan unos 60 días para el inicio de la fase final de la Copa del Mundo de 2026.

Este domingo, el rotativo publicó otro reportaje que, según fuentes bien informadas, confirma que la Federación Saudí de Fútbol elaboró un dossier con cinco entrenadores (cuyos nombres no se revelaron) para reemplazar a Renard si se decide su salida antes del Mundial.

La lista incluye a tres técnicos que ya trabajan en la liga saudí y a otros dos del extranjero, sin experiencia en el país.

Las fuentes no confirmaron las reuniones de la semana pasada con algunos candidatos, entre ellos el griego Donis, técnico del Al-Khaleej, y subrayaron que la Federación Saudí revisa periódicamente los expedientes de los entrenadores de su lista.

Paralelamente, la Federación sigue evaluando al actual cuerpo técnico y podría anunciar una decisión en diez días, tras revisar en detalle el expediente de Renard.

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