Tres puestos en disputa, dos cambios seguros y la duda de Calafiori: las decisiones de Mancini para Bélgica-Italia

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Bélgica e Italia se juegan la clasificación para los cuartos de final de la Nations League en su enfrentamiento directo. Roberto Mancini tiene muchas dudas sobre la alineación tras perder a dos titulares importantes del partido que ganó contra Francia y hará varios cambios.

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La gran victoria por 3-1 lograda en San Siro contra Francia dio a Roberto Mancini e Italia el primer puesto provisional del Grupo 1 de la Liga A de la Nations League 2026/2027. Sin embargo, para clasificarse a los cuartos de final del torneo, Italia tendrá que evitar la derrota en el duelo decisivo contra Bélgica, programado en el estadio Rey Balduino de Bruselas para el domingo 15 de noviembre a las 20:45.



DOS RESULTADOS DE TRES - Para clasificarse, Italia deberá terminar entre los dos primeros del grupo. Por ahora, ocupa el primer puesto por delante de Francia, aunque ambas selecciones suman 10 puntos, mientras que Bélgica las sigue con 9. Por tanto, Italia tiene la ventaja de poder perder si Francia también cae, y de poder empatar (sin tener en cuenta el resultado de los franceses) contra el equipo dirigido por Van Bommel.

Sin embargo, Mancini respondió en rueda de prensa al seleccionador belga, que abogaba por una actitud prudente de Italia, y dejó claro que apostará por un planteamiento muy ofensivo: «No está en nuestra mentalidad quedarnos esperando, entre otras cosas porque existe el riesgo de que el equilibrio cambie en un instante y luego no podamos remontar. Siempre jugamos con la idea de ganar, porque es el coraje lo que te lleva a hacerlo».

CAMBIAGHI Y FRATTESI, CAMBIOS OBLIGADOS - Así pues, apostará por una alineación que, en la medida de lo posible, refleje lo visto contra Francia: un 4-3-3 de partida con jugadores de banda ofensivos tanto en ataque como en defensa. Habrá inevitablemente dos cambios obligados, ya que Mancini perdió después del partido tanto a Frattesi (problema muscular) como a Cambiaghi (dolor en el tobillo).

CALAFIORI, PENDIENTE DE EVALUACIÓN - Además de las dos bajas confirmadas, Mancini reconoció en rueda de prensa que aún tiene dudas sobre otro de sus titulares indiscutibles: Riccardo Calafiori. El defensa del Arsenal, ya consolidado como lateral izquierdo también en el esquema de Italia, no está en su mejor momento físico y necesitaría descansar. Su estado se evaluará mañana: «Calafiori es uno de los jugadores cuyo estado tenemos que evaluar».

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LOS FIJOS - Los fijos de Mancini son Donnarumma en la portería (seguirá como capitán pese a su error contra Francia), Bastoni (que no está sancionado, ya que la tarjeta amarilla que apareció en pantalla fue un error) y Scalvini en defensa, Barella y Tonali en el centro del campo y Pio Esposito arriba, el auténtico referente ofensivo.

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TRES PUESTOS EN DISPUTA - Las dudas abiertas son, en primer lugar, dos: la del lateral derecho, donde Palestra intenta disputarle el puesto a un Kayode que también se mostró ofensivo en San Siro, y la del sustituto de Frattesi. Para esta última, Doumbia parte con ventaja como relevo en el mismo puesto de interior, aunque Fagioli gana terreno como mediocentro organizador. En ese caso, Tonali pasaría a jugar de interior. La tercera duda afecta al extremo derecho: Vergara está listo para sustituir a Sebastiano Esposito, que fue titular contra Francia, aunque esta decisión también podría depender de quién sustituya a Cambiaghi.

EL PAPEL DE DIMARCO - La sustitución de Cambiaghi está estrechamente ligada a la presencia o no de Calafiori en el campo. Mancini ha reiterado que lleva tiempo pensando en situar a Dimarco en una posición más adelantada por la banda. Si juega el lateral del Arsenal, Dimarco actuará como extremo, con Vergara en la otra banda, donde puede aprovechar mejor su habilidad en el uno contra uno. Si Calafiori no llega a tiempo, la opción más sólida podría ser retrasar a Dimarco al lateral y situar por delante de él a un jugador hábil en el uno contra uno: Vergara pasaría a la izquierda (con Sebastiano Esposito a la derecha), o bien debutaría como titular uno de los jóvenes Alphadjo Cisse o Mattia Liberali.

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BÉLGICA-ITALIA: POSIBLES ALINEACIONES



BÉLGICA (4-3-3): Lammens; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Tielemans, Raskin, De Bruyne; Moreira, De Ketelaere, Doku. Seleccionador: Van Bommel.



ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Kayode/Palestra, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Doumbia/Fagioli, Tonali, Barella; Vergara, Pio Esposito, Dimarco. Seleccionador: Mancini.