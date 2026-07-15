Tres nuevos clubes se interesan por Anis Hadj Moussa en el Feyenoord

Anis Hadj Moussa interesa al Como 1907, el Paris FC y el Sunderland, según informó este miércoles el Feyenoord a Transfermarkt.

El extremo de 24 años tiene contrato con el Feyenoord hasta 2030 y, según Transfermarkt, vale 23 millones de euros.

Sin embargo, el Feyenoord no lo dejará marchar por esa cifra y busca un récord de 37 millones.

El club ya rechazó una oferta millonaria de Arabia Saudí, y el jugador prefiere seguir en Europa.

Por ahora solo hay interés, no ofertas formales.

El internacional argelino, con dieciocho partidos, nació en París, por lo que podría regresar a la ciudad donde pasó sus primeros años.

El París FC no es el club más grande, pero sí es muy acaudalado. Lo mismo ocurre con el Como. El Sunderland, de la Premier League, también tiene fondos para invertir.