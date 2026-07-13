Tres minutos que cambiaron la historia: la cara oculta de los descansos para hidratarse en el Mundial

Los descansos para hidratarse ya no son solo una pausa para que los jugadores recuperen el aliento y repongan líquidos bajo altas temperaturas; durante el Mundial 2026 se han convertido en una de las decisiones con mayor impacto económico y comercial para el futuro del deporte.

Lo que empezó como una medida médica para proteger a los jugadores del estrés térmico se convirtió en pocas semanas en un debate mundial que alcanzó a clubes, empresas de retransmisión, aficionados y anunciantes, al generar esos minutos una nueva vía de ingresos de cientos de millones de dólares.

Por primera vez, el fútbol —que sufría escasez de espacios publicitarios durante los partidos— ha encontrado un valioso intervalo comercial dentro del juego, lo que lleva a muchos expertos a calificar la medida como el mayor cambio económico en la historia de los Mundiales en décadas.

Una medida médica… con efectos económicos sin precedentes

La FIFA unificó estos descansos en todos los partidos del Mundial 2026 para proteger a los jugadores del calor, ya que el torneo se disputará en verano en Estados Unidos, México y Canadá.

Por ello, los partidos se detienen unos tres minutos alrededor del minuto 22 y del 67 para que los jugadores beban agua y recuperen fuerzas.

Aunque la justificación médica es lógica y cuenta con respaldo de especialistas, el verdadero impacto se siente fuera del campo: esos minutos se han vuelto un valioso espacio publicitario que antes no existía en el fútbol.

La medida no estuvo exenta de críticas, pues muchos consideran que estos intervalos rompen el ritmo del partido y restan espectáculo, según informó el diario español «Marca».

El seleccionador francés, Didier Deschamps, fue uno de los críticos más destacados, al afirmar que una interrupción de tres minutos detiene todo lo que ocurre dentro del campo.

Añadió que los verdaderos beneficiarios son la industria del fútbol y la publicidad, hasta el punto de que parece que los partidos se juegan a cuatro tiempos en lugar de a dos.

Sus palabras reflejan el temor a que los intereses comerciales sigan moldeando el fútbol.

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El fútbol descubre un nuevo tesoro publicitario

Durante décadas, el fútbol ha sido un reto para la publicidad, ya que carecía de pausas naturales, a diferencia del baloncesto o el fútbol americano.

Ahora, los tiempos de hidratación se han convertido en el primer espacio publicitario fijo dentro del juego, lo que permite a las cadenas vender anuncios a precios muy elevados, como ocurre desde hace años en la NBA.

Para los analistas deportivos, este cambio eleva el valor comercial de la retransmisión.

Según datos de «iSpot» publicados por Forbes, el actual campeonato ha transformado el mercado publicitario.

En el Mundial 2022 de Catar, celebrado en plena temporada deportiva estadounidense, el torneo apenas concentró el 2,77 % de la publicidad televisiva en directo en Estados Unidos. En 2026, este porcentaje subió al 13 %, un aumento que refleja mayor presencia publicitaria.

Dos factores explican este salto: el aumento de 64 a 104 partidos tras ampliar el torneo a 48 selecciones, y, en segundo lugar, la introducción de los «tiempos de hidratación», que añadieron cientos de minutos publicitarios y duplicaron las visualizaciones de anuncios en Estados Unidos respecto a la edición anterior.

Precios récord para la publicidad

En Francia, un anuncio de 20 segundos en un intervalo de hidratación costó unos 425 000 euros, el segundo espacio más caro del partido, solo superado por los cortes de prórroga o penaltis.

No extrañó que los principales patrocinadores de la FIFA, como Coca-Cola y Aramco, tuvieran prioridad para adquirir estos valiosos espacios.

Sin embargo, las comparaciones muestran una diferencia clara entre los grandes eventos deportivos: Los Juegos Olímpicos de París tuvieron 84 patrocinadores oficiales, pero solo 30 aparecieron con claridad durante la retransmisión. En cambio, la Copa del Mundo, aunque más larga, contó con solo 21 patrocinadores, quienes lograron una presencia mediática e publicitaria más intensa e influyente.

La cadena estadounidense «Fox» fue una de las principales beneficiarias del nuevo sistema. Consiguió los derechos de retransmisión de los torneos de 2022 y 2026 a precios inferiores a lo esperado, ya que el Mundial de Catar se celebró durante la temporada de la Liga Nacional de Fútbol Americano, lo que redujo el valor de los derechos en aquel momento.

Sin embargo, el Mundial de 2026 cambió la ecuación: según «The Hollywood Reporter», los anuncios de 30 segundos durante los partidos cuestan entre 200 000 y 750 000 dólares.

Con 104 partidos y dos pausas por encuentro, se alcanzan 624 minutos publicitarios, un espacio valorado en más de 500 millones de dólares, superando los 485 millones que pagó la cadena por los derechos.

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Los derechos de retransmisión entran en una nueva etapa

El éxito comercial de los descansos ha cambiado la percepción del mercado sobre los derechos del Mundial. Según «Forbes», en la próxima subasta podrían partir de 1.000 millones de dólares y llegar a 1.500-2.000 millones si las ediciones de 2030 y 2034 se venden juntas.

Empresas que antes no pujaban por el fútbol, como «Netflix», «YouTube», «Apple», «Amazon», «Disney» y «ESPN», ahora muestran interés tras comprobar que el torneo genera grandes ingresos publicitarios gracias a los «intervalos publicitarios».

En Estados Unidos, «Fox» llenó esos minutos de anuncios, mientras que «Telemundo» mantuvo la retransmisión del partido y obtuvo mejores audiencias en ciertos grupos.

La diferencia generó tensiones entre ambas cadenas, por lo que la FIFA estudia unir los derechos en inglés y español en futuros torneos para evitar disparidades.

En Europa, cadenas como DAZN, TVE, M6 y beIN Sports usaron los bloques publicitarios, mientras que ITV (Reino Unido), Globo (Brasil) y las alemanas ARD y ZDF rechazaron interrumpir la retransmisión con anuncios, bien por restricciones normativas, bien por respeto a la tradición televisiva que rechaza pausar los partidos.

España aguarda: ¿será esta la nueva norma global?

En España, el interés por los derechos del Mundial crece. Antes, el alto coste era un obstáculo; ahora, la nueva plataforma publicitaria es un aliciente económico.

RTVE pagó unos 57 millones de euros por un paquete limitado, mientras que DAZN adquirió los derechos de los 104 partidos mediante un acuerdo global cuyo valor no se ha revelado.

Fuentes internas aseguran que los resultados financieros cumplen las previsiones, lo que podría elevar aún más los precios de los derechos antes de que España organice el Mundial 2030.

Por ahora, la UEFA asegura que no implantará pausas publicitarias en la Liga de Campeones ni en la Eurocopa.

No obstante, la CONMEBOL ya anunció que implementará pausas de 90 segundos en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana desde 2026, lo que podría expandir el formato a otras competiciones.

Lo que empezó como una medida sanitaria podría convertirse en un nuevo modelo de ingresos para las competiciones mundiales, sobre todo tras el éxito comercial del Mundial.

En definitiva, una medida sanitaria se ha convertido en un punto de inflexión económico que ha elevado el valor de los derechos de retransmisión y atraído nuevos actores al mercado televisivo.

Mientras unos lo ven como una medida de protección para los jugadores y otros como el inicio de un predominio comercial sobre el espíritu del juego, lo cierto es que el fútbol ha entrado en una nueva etapa que podría redefinir su futuro por muchos años.