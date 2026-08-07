Diversos informes periodísticos han revelado las medidas que ha adoptado el club Al Nassr para superar la grave crisis financiera que lo golpeó durante el último periodo, antes del cierre del actual mercado de fichajes de verano.

Al Nassr no logró fichar a ningún jugador durante el actual periodo de transferencias estival, pese a su acuerdo con el portugués Samu Costa, centrocampista del Real Mallorca, debido a las restricciones financieras que se le impusieron a causa de su crisis económica.

El diario saudí "Arriyadiyah" señaló que las restricciones financieras impuestas al club Al Nassr ya han sido levantadas, tras superar su crisis económica, de modo que podrá fichar nuevos jugadores antes del cierre del actual mercado estival.

El diario aclaró que el Fondo de Inversiones Públicas saudí, propietario del 75% de las acciones del club Al Nassr, dio numerosos pasos que ayudaron a superar dicha crisis en un plazo sumamente corto.

El club Al Nassr se benefició de los contratos comerciales que suscribió recientemente con dos empresas comerciales, además de la reorganización de las obligaciones financieras actuales y futuras, lo que refuerza la estabilidad financiera y la sostenibilidad del negocio.

El Fondo de Inversiones Públicas recurrió a firmas de consultoría especializadas para desarrollar el rumbo financiero, administrativo, legal y comercial, garantizando la aplicación de las mejores prácticas de gobernanza financiera, y potenciando la eficiencia del gasto y la sostenibilidad financiera.

Tras ello, el club Al Nassr presentó a los organismos reguladores las garantías necesarias que refuerzan la eficiencia del gasto y la reorganización de las obligaciones financieras, apoyando la estabilidad financiera y la sostenibilidad.

Al Nassr trabaja actualmente en la presentación de los documentos necesarios a las entidades pertinentes conforme a las normativas vigentes, lo que le permitirá al club completar sus preparativos para la próxima temporada y realizar nuevos fichajes.

Se espera que Samu Costa sea el primer fichaje de Al Nassr durante el actual periodo de transferencias de verano, especialmente dado que "El Mundial" llegó a un acuerdo con el Real Mallorca para incorporarlo, a cambio de 9 millones de euros, desde el pasado mes de julio, según informes periodísticos.

Al Nassr comienza la nueva temporada el sábado 15 de agosto en curso, cuando se enfrente al Al Fateh, en la primera jornada de la Liga Roshn saudí.

Al Nassr busca conservar el título de la Liga saudí que conquistó la temporada pasada tras una ausencia de 7 años, así como coronarse con el título de la Liga de Campeones de Asia de la Élite por primera vez en su historia.