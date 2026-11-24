Compartir Sigue a GOAL en Google

España logró el lunes la segunda mayor victoria de la historia del Mundial sub-17 de la FIFA al golear 15-0 a Fiyi en Catar. Rafa Cruz, Roberto Tomas y Guillermo Trujillano firmaron sendos tripletes. La contundente goleada en el Grupo H supuso la derrota más abultada de Fiyi en el torneo y agravó sus problemas defensivos.

Anuncios

España arrasa en Catar

España arrolló a Fiyi desde el pitido inicial del 23 de noviembre. Se marchó al descanso con un 9-0 a favor y añadió otros seis goles en la segunda parte. Cruz marcó cinco tantos tras completar su triplete en apenas 21 minutos, mientras que Tomas y Trujillano transformaron penaltis para sellar los suyos. Marco Company, el suplente Yeremaiah Ramos y Jorge Dominguez Lituba, con un doblete, completaron la histórica goleada del conjunto europeo.

Una diferencia histórica que deja patente la brecha

El 15-0 supuso la mayor victoria de España en un Mundial sub-17 de la FIFA y superó su anterior récord, el 13-0 ante Nueva Zelanda en 1997. En toda la historia de la competición, solo la extraordinaria goleada de Marruecos por 16-0 a Nueva Caledonia en la edición de 2025 presenta una diferencia de goles mayor.

Para Fiyi, la derrota supone un duro revés en su segunda participación consecutiva en el escenario mundial. Tras perder ya 6-0 ante Marruecos el 20 de noviembre, el conjunto oceánico ha encajado 21 goles en solo dos partidos del Grupo H sin marcar ninguno. Esa cifra ya supera los 20 tantos que recibió en toda su campaña de 2025 ante Túnez (6-0), Bélgica (7-0) y Argentina (7-0). Su balance en cinco partidos mundialistas es de 41 goles encajados y ninguno a favor.

Una preparación accidentada frena a Fiyi

Las señales de alarma ya habían aparecido durante la última concentración preparatoria de Fiyi en Emiratos Árabes Unidos. Según informó Oceania Football Center (OFCe), Fiyi perdió tres amistosos consecutivos ante Vietnam (2-0), Tayikistán (5-1) y Venezuela (9-0) antes de viajar a Catar. Desde el 9 de noviembre ha encajado 37 goles en cinco partidos.

Anuncios Anuncios

Los contratiempos fuera del campo han complicado aún más su participación. Stephane Auvray, seleccionador del equipo absoluto, se hizo cargo de la selección sub-17 con poco margen tras la marcha de Sunil Kumar al PNG Hekari FC. Pese al regreso del capitán Maikah Dau y a contar con varios jugadores con experiencia en el torneo del año pasado, las abultadas derrotas ponen de relieve el considerable trabajo que queda por hacer en la formación de jóvenes futbolistas en Fiyi.

Fiyi busca su esquivo primer gol

Fiyi cerrará su participación en el Grupo H ante la República Popular China el jueves 26 de noviembre en la Aspire Zone de Catar. Con la clasificación para las eliminatorias prácticamente fuera de su alcance, el equipo de Auvray intentará mejorar en defensa y ofrecer una actuación mucho más competitiva. Por encima de todo, Fiyi aspira a evitar terminar un segundo Mundial consecutivo sin marcar.