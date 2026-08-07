El director de marketing del Bayern de Múnich, Rouven Kasper, reveló que durante el actual viaje del récordman alemán por Corea del Sur y Hong Kong se están vendiendo especialmente bien las camisetas de Manuel Neuer, Joshua Kimmich y Luis Díaz.

Además, también tienen demanda las camisetas de algunos jugadores más jóvenes, como Aleksandar Pavlovic y Tom Bischof. En cambio, Kasper no mencionó a otros jugadores de enorme reconocimiento internacional como la estrella atacante Harry Kane, Michael Olise o Jamal Musiala.

Lo más probable es que esto esté relacionado con el hecho de que Kane, Olise y Musiala no emprendieron el viaje del conjunto muniqués por Asia por distintos motivos.

Mientras que Kane y Olise siguen de vacaciones tras un Mundial largo y exigente con Inglaterra y Francia, respectivamente, Musiala continúa lidiando con pequeñas secuelas de su grave lesión del año pasado. En una operación prevista, le retiraron la placa de metal del tobillo dañado.

Por ello, el internacional alemán se entrena de forma individual en la Säbener Straße de Múnich junto a sus compañeros Serge Gnabry, Lennart Karl, Alphonso Davies, el nuevo fichaje Ismael Saibari y Bryan Zaragoza.

El Bayern de Múnich disputa su primer partido oficial contra el BVB

El miércoles, el Bayern disputó su segundo amistoso de su gira asiática en Hong Kong contra el Aston Villa, campeón de la Europa League. El FCB había ganado el primer amistoso, ante el club surcoreano Jeju SK FC, el pasado martes por 2-1.

El sábado, el récordman alemán regresará finalmente a Múnich, antes de que, tras otro amistoso el 15 de agosto contra el RB Leipzig, le espere el 22 de agosto el primer partido oficial de la nueva temporada en la Supercopa contra el BVB.