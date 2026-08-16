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Muhammad Sharaf Eldeen

Traducido por

Tres jugadores del Real Madrid, nominados al premio Golden Boy

Endrick
Y. Diomande
T. Pitarch
Schalke 04 vs Real Madrid
Schalke 04
Real Madrid
Amistosos
Espanyol vs Real Madrid
Espanyol
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Diomandé se ha incorporado recientemente al conjunto merengue procedente del Leipzig.

Tres jugadores del Real Madrid figuran en la lista de candidatos al premio Golden Boy de 2026, que otorga cada año el diario "Tuttosport" italiano al mejor jugador joven de las ligas europeas.

La lista de candidatos incluyó a los jugadores del conjunto merengue: el marfileño Yan Diomandé, el brasileño Endrick y el español Thiago Pitarch, tal y como destacó el club blanco a través de su página oficial.

Como requisito para el premio de 2026, el jugador debe haber nacido después del 1 de enero de 2006 y estar inscrito en una de las 25 ligas europeas más fuertes.

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La lista incluye otros nombres destacados, como Lamine Yamal, Warren Zaïre-Emery, Pau Cubarsí, Ayoub Bouaddi, Estêvão, Lennart Karl, Ethan Nwaneri y Franco Mastantuono.

El número de candidatos en la lista preliminar es de 100 jugadores, y "Tuttosport" actualizará la clasificación mensualmente, antes de reducir posteriormente la lista a 20 jugadores que competirán por el premio final.

El ganador se decide mediante un jurado compuesto por 50 periodistas de los medios de comunicación europeos más destacados.

El francés Désiré Doué, estrella del Paris Saint-Germain, ostenta el último título de Golden Boy, tras haber ganado el premio de 2025 aventajando por un amplio margen al turco Arda Güler, jugador del Real Madrid, que quedó segundo.


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