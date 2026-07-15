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Al Ahli v FC Machida Zelvia: AFC Champions Elite FinalGetty Images Sport

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Tres goles en dos amistosos... ¿Ha encontrado el Al-Ahly un sustituto para Iván Toni?

Al Ahli
Holstein Kiel
I. Toney
R. Mathias
Arabia Saudita
Alemania
Inglaterra
Brasil

El delantero inglés no encontró un sustituto adecuado la temporada pasada.

La afición del Al-Ahli saudí sufrió tras la goleada del Holstein Kiel alemán en un amistoso, pero podría compensarse con la llegada de un nuevo delantero.

El Al-Ahli perdió 1-4 contra el Holstein Kiel, de la segunda división alemana, en un amistoso disputado este miércoles en Austria.

El único gol del Al-Ahly lo marcó su delantero brasileño Ricardo Matías, quien aprovechó un potente disparo raso de su compatriota Matheus Gonçalves desde el borde del área; el portero del equipo alemán lo atajó, pero el balón le llegó frente a la portería vacía y lo envió al fondo de la red.

Es el tercer tanto de Matías en la concentración austriaca, tras marcar dos en la victoria 8-0 sobre el Salfeldn.

La afición confía en que el joven brasileño reemplace al inglés Iván Tony, ausente por lesión.

Amistosos
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Holstein Kiel
HSK

El técnico alemán Matthias Jaissle recurrió a Firas Al-Buraikan cuando Tony faltó, aunque el saudí rindió mejor como segundo punta.

Ricardo Matías llegó en invierno del Internacional de Brasil y hasta ahora solo había jugado con el filial en la Liga Joi de Élite.

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