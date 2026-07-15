Tres goles en dos amistosos... ¿Ha encontrado el Al-Ahly un sustituto para Iván Toni?

La afición del Al-Ahli saudí sufrió tras la goleada del Holstein Kiel alemán en un amistoso, pero podría compensarse con la llegada de un nuevo delantero.

El Al-Ahli perdió 1-4 contra el Holstein Kiel, de la segunda división alemana, en un amistoso disputado este miércoles en Austria.

El único gol del Al-Ahly lo marcó su delantero brasileño Ricardo Matías, quien aprovechó un potente disparo raso de su compatriota Matheus Gonçalves desde el borde del área; el portero del equipo alemán lo atajó, pero el balón le llegó frente a la portería vacía y lo envió al fondo de la red.

Es el tercer tanto de Matías en la concentración austriaca, tras marcar dos en la victoria 8-0 sobre el Salfeldn.

La afición confía en que el joven brasileño reemplace al inglés Iván Tony, ausente por lesión.

El técnico alemán Matthias Jaissle recurrió a Firas Al-Buraikan cuando Tony faltó, aunque el saudí rindió mejor como segundo punta.

Ricardo Matías llegó en invierno del Internacional de Brasil y hasta ahora solo había jugado con el filial en la Liga Joi de Élite.