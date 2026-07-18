Tres dudas inquietan a Scaloni a una hora del decisivo partido contra España

Lionel Scaloni, seleccionador de Argentina, define el once para la final del Mundial 2026 ante España, mañana en Nueva Jersey, con tres dudas por resolver.

Según el sitio web argentino «TYC», el técnico considera algunos cambios para el encuentro en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, cuatro años después del título en Catar 2022.

Como ha ocurrido todo el torneo, el técnico guarda silencio y aún no confirma el once, aunque mantendrá la base habitual.

¿Molina o Montiel en el lateral derecho?

La primera duda está en el lateral derecho: Nahuel Molina o Gonzalo Montiel. El jugador del Atlético ha sido titular todo el torneo, pero no brilló en la semifinal contra Inglaterra, por donde llegó el gol rival.

Su reemplazo, el defensa de River Plate, ingresó en la segunda parte y mostró un buen nivel, adelantándose en el campo y compitiendo con fuerza por un lugar en el once inicial.

Lucha a tres bandas por dos puestos en el centro del campo

En el medio, tres jugadores luchan por dos lugares: Rodrigo de Paul, Giuliano Simeone y Nicolás González.

Tras quedarse fuera del once ante Inglaterra, De Paul demostró su importancia al ingresar como suplente y podría recuperar su lugar en el once.

Sin embargo, el zurdo del Atlético, González, sigue en los planes de Scaloni y podría reemplazar al hijo de Simeone para frenar a Lamine Yamal. y a Pedro Porro junto a Nicolás Tagliafico, aunque el jugador de Boca Juniors parte con ventaja.

Lo Celso compite con Paredes

El tercer dilema es Giovanni Lo Celso, cuyas opciones subieron tras la última sesión: el centrocampista del Betis se quedó con una de las 13 camisetas de entrenamiento que repartió Scaloni y podría reemplazar a Leandro Paredes, aún sin plena forma física.

Posible alineación

Según la información disponible, se espera que la alineación titular de Argentina sea la siguiente:

Portero: Emiliano Martínez

Defensa: Gonzalo Montiel (Nahuel Molina), Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico

Centrocampo: Giuliano Simeone, Rodrigo De Paul (Nicolás González), Enzo Fernández, Leandro Paredes (Giovanni Lo Celso), Alexis Mac Allister

Delanteros: Lionel Messi y Julián Álvarez