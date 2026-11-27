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El Bayern de Múnich afronta una decisión difícil sobre el futuro de Jamal Musiala, ante el creciente interés de los grandes de la Premier League por hacerse con sus servicios.

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Todo ello llega después de que Uli Hoeness, presidente de honor del club bávaro, expresara su preocupación por el estado de salud de Musiala y pusiera en duda que la entidad pudiera seguir pagándole el salario.

Desde entonces, el club ha tratado de desmarcarse de esas declaraciones y ha subrayado que su prioridad es ayudar al jugador, de 23 años, a recuperar su plena forma física en las próximas semanas.

La web Football Insider publicó unas declaraciones de Mick Brown, antiguo jefe de ojeadores del Manchester United, quien afirmó que el Bayern de Múnich debe actuar con prudencia ante el estado de salud de Musiala y no precipitar su regreso a los terrenos de juego.

Al mismo tiempo, insistió en que el club bávaro debe respetar al jugador, ya que los debates públicos sobre su estado de salud y su futuro en la entidad no benefician a nadie.

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Football Insider reveló que las posibilidades de que el Bayern de Múnich venda a Jamal Musiala al final de la presente temporada son cada vez mayores, mientras el club estudia su futuro.

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El mediapunta tiene en su contrato una cláusula de rescisión que entra en vigor al término de la temporada, y las dudas del club sobre su futuro podrían abrir la puerta a que varios equipos ingleses se muevan para ficharlo.

Aun así, por ahora la prioridad debe ser ayudar a Musiala a recuperarse, en lugar de enredarse en especulaciones sobre su futuro, teniendo en cuenta que su contrato con el Bayern de Múnich se extiende hasta 2030.

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«El Bayern de Múnich se encuentra en una situación muy complicada con Jamal Musiala. Cuando un jugador sufre problemas de salud, surgen este tipo de preguntas sobre cómo gestionar su caso y si podrá seguir jugando al fútbol», declaró Brown a Football Insider.

«Al final, la decisión estará en manos del jugador y de los médicos del club. Si llegan a la conclusión de que puede seguir jugando, continuará. No es algo que dependa únicamente del club», prosiguió.

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«Creo que las declaraciones del presidente del Bayern de Múnich probablemente no fueron muy meditadas, pero ya hemos visto casos así antes, cuando la rescisión de contratos se pone sobre la mesa», señaló.

«Si se toma la decisión de permitirle salir del Bayern de Múnich, estoy seguro de que los clubes de la Premier League estarán interesados en ficharlo, y el Manchester United, desde luego, lo está, pero ese no es el asunto principal en este momento», recalcó.

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Como explicó Brown, no faltará interés por parte de los clubes de la Premier League si el Bayern de Múnich permite la salida de Musiala en algún momento próximo.

El centrocampista alemán es considerado uno de los talentos que perdió el fútbol inglés, ya que llegó a defender los colores del Chelsea y de las categorías inferiores de la selección inglesa antes de marcharse a Múnich y decantarse por representar a Alemania.

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Football Insider desveló que el Liverpool y el Arsenal estarían dispuestos a estudiar la posibilidad de fichar a Musiala en el próximo mercado de verano, siempre que el jugador demuestre antes que ha recuperado su forma física.

Informaciones recientes en Alemania apuntan a que el mediapunta tiene en su contrato una cláusula de rescisión que podría activarse el próximo verano, lo que ha llevado a los clubes ingleses a seguir de cerca su situación.

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Las fuentes señalan que fichar a Musiala supondría una operación muy costosa, pero los clubes interesados necesitan asegurarse primero de que puede volver a jugar con regularidad y continuidad al máximo nivel.