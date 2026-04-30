Tres clubes de la Eredivisie, furiosos con la KNVB: «¡Es inconcebible que nos tengan así como rehenes!»

La decisión de la KNVB de cambiar el horario tradicional de la 33.ª jornada de la Eredivisie ha molestado a varios clubes. En lugar de empezar a las 14:30, todos los partidos del domingo 10 de mayo se jugarán a las 16:45.

Normalmente, las dos últimas jornadas arrancan a las 14:30 h, pero esta vez la federación ha hecho una excepción. El cambio a la tarde-noche ha molestado a muchos. Los directivos lo ven innecesario e inoportuno y recuerdan que no se ajusta a los acuerdos previos.

Frank van Mosselveld, director del FC Groningen, explica en el pódcast De Bestuurskamer que el cambio se hizo para ayudar a los clubes que juegan en Europa.

Tras la eliminación del AZ ante el Shakhtar Donetsk, ya no hay equipos neerlandeses en Europa, así que parecía posible recuperar el horario habitual. Van Mosselveld añade que las 14:30 h cuentan con amplio respaldo como el mejor horario para los partidos.

Sin embargo, la KNVB se mantiene firme en las 16:45. Según Van Mosselveld, la causa radica en problemas prácticos en Sittard y Breda, donde no habría habido suficiente capacidad policial disponible. «Los ayuntamientos no lograron que seis agentes empezaran dos horas antes», afirma con tono crítico.

«Ahora toda la jornada se mantiene a las 16:45. Así de estrecho de miras y mezquino es el mundo del fútbol», critica. Y anuncia que el FC Groningen seguirá luchando: «Es una locura que nos tengan así como rehenes».

Wilco van Schaik, director del NEC, admite no entender lo ocurrido y resalta el efecto sobre los aficionados: «Un grupo de cien o quizá doscientos mil personas tendrá que desplazarse a las 16:45, cuando podríamos haberles ofrecido el partido a las 14:30. Es inaudito».

Jan-Willem van Dop, del Go Ahead Eagles, se muestra igual de sorprendido y critica la elección inicial de las 16:45: «Simplemente pongan las 14:30, ¿es tan difícil? Es muy extraño».